Organik ürünlerle dünyaya açılıyor

1998 yılından bu yana dünyaya organik meyve ve sebze ürünleri sunan Elite Naturel, dikey entegre bir şirket. Meyve suları ve organik içerikler başta olmak üzere, sağlıklı yaşamı destekleyen çözümler sunan şirket, sahip olduğu 766 bin hektarlık organik arazilerde, doğaya zarar vermeden, toprağı ve çevreyi koruyarak üretim yapıyor.

Türkiye’de organik tarım sektörüne öncülük ettiklerini ve geniş ihracat ağları sayesinde istikrarlı bir büyüme gösterdiklerini söyleyen Elite Naturel CEO’su Çağrı Eşmekaya, “ABD, Asya ve Avrupa pazarlarına ihracat kapasitemizi artırmaya yönelik stratejilerimizle pazar payımızı küresel anlamda daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’de, özsermayemizle ürettiğimiz ürünlerin yüzde 84’ünü ihraç ediyoruz. ABD, ihracat yaptığımız ülkeler arasında başı çekiyor” diyor.

ABD’DEN ORGANİK SERTİFİKASI ALDI

2024 yılını başarılı bir şekilde kapattıklarını söyleyen Eşmekaya, geçen yıl ABD merkezli Regenerative Organic Alliance grubu tarafından meyve, sebze ve bitki türü için ‘Rejeneratif Organik Sertifikası’na layık görüldüklerini söylüyor. Eşmekaya, şöyle devam ediyor: “Meyve suyu üretiminde ülkemizde bu belgeyi almaya hak kazanan ilk ve tek firma olduk. Bebek ürünlerimizin ABD’nin büyük market zincirlerinden birisi olan Whole Foods Market, Inc'te satışına başlandı. Güney Kore merkezli Cinnamon Lab firması ile bir iş ortaklığı kurarak Uzakdoğu pazarında büyüme hedeflerimize ulaşmak için çok önemli bir adım attık.”

GEÇEN YIL YÜZDE 42 BÜYÜDÜ

Finansal açıdan da başarılı bir yılı geride bırakan şirket, ciro bazında yüzde 42’lik büyüme kaydederek 1.7 milyar TL ciroya ulaştı. İhracat gelirlerinde ise yüzde 32’lik bir artış yakaladı. Önümüzdeki yıl için de hem üretim kapasitelerini hem de sürdürülebilirlik projelerini daha da genişleterek büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Eşmekaya, “Şirketimiz ayrıca halka açıldığı günden bugüne, üç yıl üst üste nakit kâr dağıtımı yaparak Borsa İstanbul temettü endeksine girdi” diyor.

KAPASİTESİNİ YÜZDE 50 ARTIRDI

2025 yılı için sürdürülebilirlik ve genişleme odaklı bir strateji benimseyen şirket, Ankara/Polatlı’da hayata geçirdiği fabrika yatırımına da bu açıdan oldukça önem veriyor. Elite Naturel’in Polatlı'da bulunan fabrikasında kurulumu tamamlanan yaş sebze ve meyve işleme tesisi, 2024 yılının ikinci yarısı ile birlikte üretime başladı. Bu tesisin devreye alınması ile birlikte yıllık 30 bin ton olan yaş sebze-meyve işleme kapasitesi yüzde 50 oranında artarak 45 bin tona yükseldi.

Tesislerinde ayrıca yıllık yaklaşık 5 bin ton meyve suyu konsantresi üretimi yapılabildiğini söyleyen Eşmekaya, “Taze meyve ve sebze işleme kapasitesinde saatte 10 ton gibi etkileyici bir seviyeye ulaştık. Fabrikada bulunan üç şişeleme hattı, saatte 12 bin, 7 bin ve 6 bin şişe üretim kapasitesine sahip olup, 60 ml’den 1000 ml’ye kadar cam şişe dolumu yapılabiliyor. Ayrıca, yıllık 120 milyon şişe üretim kapasitesine sahip olan fabrikamızda bir pouch dolum hattı da bulunuyor. Bu hat, 50-200 gram aralığında saatte 5 bin pouch doldurma kapasitesine sahip ve toplamda saatte 30 bin adet üretim gerçekleştirebiliyor” diye anlatıyor.

MAKİNA - EKİPMAN YATIRIMI

Meyve ve sebze kurutma amaçlı makine ve ekipmanlarını 21 milyon TL bedelle satın alarak yeni bir üretim hattı da kurduklarından bahseden Eşmekaya, “Bu yatırım, modern teknoloji ile donatılmış makineler sayesinde yüksek verimlilik ve kalite sağlayacak. Kurulum işlemlerinin ardından, Polatlı fabrikamızda yıllık 228 ton kuru sebze ve meyve üretimi yapmayı hedefliyoruz. Bu stratejik adım ile kuru sebze ve meyve pazarında güçlenmeyi, mevcut ürün portföyümüzü genişletmeyi, aynı zamanda farklı tüketici segmentlerine hitap etmeyi planlıyoruz” diye ekliyor.