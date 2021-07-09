PTT AŞ, Kurban Bayramı’na özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi.

Açıklamaya göre bu kapsamda müşterilere, Kurban Bayramı’na özel olarak 13-19 Temmuz’da yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapılacak.