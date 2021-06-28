Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), Genel Müdürü Hakan Gülten, Kargomat 7/24 hizmetini yaygınlaştıracaklarını belirterek, ‘Müşterilerimiz, e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlerini kendilerine en yakın Kargomat 7/24 cihazından teslim alabiliyor.’ ifadesini kullandı. Peki, PTT Kargomat nedir? PTT kargomat ile teslimat nasıl yapılır? İşte açıklamada yer alan detaylarla Kargomat:

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, 7 gün 24 saat kargo teslimatı avantajı sağlayan Kargomat 7/24 cihazlarının kullanım alanını genişletti. PTT, müşterilerin, gönderilerine istedikleri anda ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Kargomat 7/24 uygulamasını e-ticaret sitelerine entegre etti. PttAVM.com’da verilen hizmeti yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren şirket, diğer e-ticaret siteleriyle söz konusu hizmetin entegrasyonu için anlaşma sağladı.

KARGOMAT NEDİR?

Peki, kargomat nedir ve sistem nasıl çalışıyor?

Kargomat, tesliminde ücret tahsilatı gerekmeyen, nitelikli gönderiler hariç kayıtlı yurtiçi gönderilerinin alıcının talep etmesi veya adresinde bulunmaması durumunda tesliminin sağlanması adına bırakıldığı elektronik dolap sistemi.

Alıcılar gönderilerini Kargomatlardan 7/24 alabiliyor.

Açıklamaya göre temassız ve hızlı teslim avantajlarını müşterilere sunan Kargomat 7/24 hizmetiyle gönderi kabul işlemleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler de alıcının adresine en yakın Kargomat 7/24 cihazına bırakılıyor. Ayrıca müşteriler, kargolarını PTT iş yerlerinden Kargomat 7/24 teslimli olarak da gönderebiliyor.

KARGOMAT HANGİ İLLERDE VAR?

Açıklamaya göre kargo tesliminde, müşterilerin evde bulunamadıkları durumlarda yaşanan sorunların çözümünde etkili olan Kargomat 7/24, PTT iş yerlerine gelinmesine gerek kalmadan alternatif teslimat seçeneği sunuyor. Gönderiler bu cihazlardan mesai saatleri dışında da alınabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli’de hizmet veren Kargomat 7/24’ün ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüren şirket, gelecek dönemde cihaz sayısını da artırmayı hedefliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Müşteriler, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek akıllı şifre ile SMS’de adresi belirtilen ‘Kargomat 7/24’ cihazından gönderilerini teslim alabiliyor.

cihazından gönderilerini teslim alabiliyor. Kargomat 7/24 hizmetinde, Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 dil seçeneği bulunuyor.

Kargomat 7/24 ile kargolar, çeşitli ebatlara sahip çelik konstrüksiyondan oluşan haznelerde muhafaza ediliyor ve cihazlar günün her anında güvenlik kameralarıyla takip ediliyor.

PTT, gönderilerin muhafaza edildiği haznelerin, alıcı tarafından kimlik numarası ve akıllı şifre girişiyle açılmasını sağlıyor.

Müşteriler, IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirmeleri halinde, Kargomat 7/24 cihazına bırakılan gönderiye ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine okutarak akıllı şifre girmeden de ürünlerini alabiliyor.

– Müşteriler kargolarını adreste beklemeyecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Kargomat 7/24 hizmetiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını belirterek, ‘Müşterilerimiz, e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlerini kendilerine en yakın Kargomat 7/24 cihazından teslim alabiliyor.’ değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerin kargolarını teslim almak için adreste beklemelerine gerek kalmadan, istedikleri zaman Kargomat 7/24 cihazından gönderilerini alabildiklerini vurgulayan Gülten, bu hizmetin artık diğer e-ticaret sitelerinde de geçerli olacağını bildirdi.

Gülten, ülke ekonomisine katkı sağlayan e-ticaret alanındaki aktif faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

PTT’nin ilk olarak PttAVM.com‘dan yapılan alışverişler için doğrudan ‘Kargomat 7/24 teslimli’ sipariş seçeneği hizmetini verdiğini anımsatan Gülten, şirket olarak, e-ticaret firmalarıyla entegrasyon çalışmaları yaparak, gönderilerin teslim süreci için yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti.

KARGOMATLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

PTT’nin sitesinde Kargomatla ilgili bazı soru ve cevaplar şöyle:

Gönderimi kaç gün içinde almalıyım?

Gönderinizi Kargomat’a bırakıldıktan sonra 3 gün içinde almanız gerekmektedir. 3 gün içinde alınmayan kargonuz göndericisine iade edilmektedir.

Her gönderi Kargomata bakılabilir mi?

Tüm kayıtlı gönderi türündeki kargo ve posta gönderilerinden ücreti alıcıdan tahsil olanlar ile özellikli gönderiler, kontrollü teslim, alma haberli ve tebligatlar hariç olmak üzere cihaza bırakılmasına engel olmayan tüm posta gönderileri Kargomat cihazına bırakılabilir.

Ödeme şartlı (ücreti alıcıdan tahsil) gönderileri Kargomattan teslim alabilir miyim?

Kargomat cihazlarında henüz ödeme işlemi yapılamadığından, ödeme şartlı (ücreti alıcıdan tahsil) gönderiler Kargomat cihazına bırakılamamaktadır.

Şifremi kaybettim/sildim. Ne yapmalıyım?

Gönderinizin bırakıldığı Kargomat cihazına giderek şifre giriş ekranında “Şifremi Unuttum” linkine tıkladığınızda cep telefonunuza yeni şifreniz iletilecektir.