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Trendyol Go için Uber iddiası

ABD merkezli ulaşım ve teslimat devi Uber Technologies'in, Türkiye’nin önde gelen yemek ve market teslimat platformlarından Trendyol Go’yu satın almak üzere görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

18 Nisan 2025 | 12:24
Trendyol Go için Uber iddiası

Bloomberg’in haberine göre, taraflar arasında görüşmeler sürüyor ancak henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varılmış değil. Sürecin, nihai bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group çatısı altında faaliyet gösteriyor. E-ticaretten lojistiğe, perakendeden finansal teknolojilere kadar birçok alanda hizmet sunan Trendyol’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait.

Uber ve Trendyol Go yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
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