Trendyol Go için Uber iddiası

Bloomberg’in haberine göre, taraflar arasında görüşmeler sürüyor ancak henüz bağlayıcı bir anlaşmaya varılmış değil. Sürecin, nihai bir anlaşmayla sonuçlanmama ihtimali de bulunuyor.

Trendyol Go, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol Group çatısı altında faaliyet gösteriyor. E-ticaretten lojistiğe, perakendeden finansal teknolojilere kadar birçok alanda hizmet sunan Trendyol’un çoğunluk hissesi, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group’a ait.

Uber ve Trendyol Go yetkilileri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.