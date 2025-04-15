Yenilikçi ürünlere odaklandı

Büyük tadilatlara gerek kalmadan, mekanlara renk katan X1 All, kullanıcı dostu yapısıyla yenileme ve değişim ürünleri kategorisinde fark yaratmaya hazırlanıyor.

Polisan Kansai Boya CEO’su E. Burak Ekmekçioğlu, üretimde verimliliğe önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yükselişi devam eden kendin yap kategorisi için geliştirdiğimiz yeni X1 ALL yenileme boyası ile ahşaptan, metale, seramikten, plastiğe tüm yüzeylerde uzun ömürlü, dayanıklı güvenli uygulama imkânı sağlıyoruz. Tüketiciler artık yalnızca renk ve fiyat odaklı seçimler yapmak yerine, kalite, sağlık, sürdürülebilirlik ve fonksiyonellik gibi kriterleri ön planda tutuyor. Polisan Kansai Boya olarak üretimde katma değerli ürünlere odaklandık."