Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kargo taşımacılığı alanında alternatif dağıtım modellerini mevzuata dahil etmesinin ardından, bu alandaki yatırımlarına hız veren Yurtiçi Kargo, akıllı kargo dolapları sistemini devreye aldı.

Yurtiçi Kargo’dan yapılan açıklamaya göre, kargo sektöründe yeni bir dönem başlıyor.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla geçen yıl birçok projeyi hayata geçiren ve yapılan kamuoyu yoklamalarında müşteri memnuniyetini artırdığı görülen Yurtiçi Kargo, YK Plus çatısı altında yeni bir modeli daha müşterilerin kullanımına sundu.

Buna göre, e-ticaret kullanıcıları, artık isterlerse alışverişlerinin sonunda teslimat seçeneği olarak YK Plus 7/24 seçeneğini kullanarak haftanın 7 günü 24 saat hizmet veren kargo dolaplarından kargolarını alabilecekler.

Yurtiçi Kargo’nun müşterilerinin kullanımına sunduğu YK Plus 7/24 kargo dolapları ile artık haftanın 7 günü 24 saat kargo teslim almak mümkün olacak.

Çevresine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sürekli olarak izlenen ve özel bir yazılıma sahip olan kargo dolapları, sadece kullanıcıların telefonlarına gönderilen şifre ile açılabilecek.

Kullanıcılar, günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşabilecek

Verilen bilgiye göre, gün içinde evinde olamayacak olan veya çalışan vatandaşlar için büyük kolaylık oluşturan esnaf teslim noktası modelinde olduğu gibi YK Plus 7/24 kargo dolapları da e-ticaret kullanıcıları için kolaylık sağlayacak.

YK Plus 7/24 ile müşterilerine kesintisiz hizmet sunacak olan Yurtiçi Kargo, bu seçeneği kullanan e-ticaret kullanıcılarına günün istedikleri saatinde kargolarına ulaşmalarına imkan verecek.

Kargoları geldiğinde SMS ile bilgilendirilen kullanıcılar, 3 gün içerisinde haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik kameraları ile izlenen kargo dolaplarından kargolarını teslim alabilecekler.

Konut yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelere öncelik verilerek sayısının artırılması hedeflenen YK Plus 7/24 kargo dolapları, Yurtiçi Kargo’nun entegrasyon sağladığı tüm e-ticaret siteleri tarafından tüketicilerin kullanımına sunulabilecek.

İlk etapta büyük e-ticaret sitelerinin dahil olduğu sistemde, kullanıcılar adrese teslim veya YK Plus Teslim Noktası seçeneklerine alternatif olarak YK Plus 7/24 seçeneğini kullanabilecek. Test uygulamaları yapılan kargo dolapları önümüzdeki hafta aktif olarak hizmet vermeye başlayacak.

YK Plus Teslim Noktası sayısı 3 bine yaklaştı

Yurtiçi Kargo’nun hayata geçirdiği önemli projelerden bir diğeri de şirketle anlaşma sağlayan esnafların yer aldığı YK Plus Teslim Noktası uygulaması oldu.

YK Plus Teslim Noktası ile artık e-ticaret kullanıcıları bu sistemden yararlanarak evde kargo beklemek zorunda kalmazken, kullanıcılar alışveriş sonunda teslimat seçeneği olarak isterlerse Yurtiçi Kargo’nun anlaşmalı esnaflarını sistemden görerek kendilerine en yakın olanı seçebiliyor ve istedikleri zaman kargolarını bu noktalardan alabiliyorlar.

Kullanıcıların herhangi bir ücret ödemeden yararlanabildiği uygulamada esnaflar da ek gelir imkanı bulurken, 81 ilde uygulanan modelde Yurtiçi Kargo birimleri ile birlikte hizmet veren teslim noktası sayısı ise 3 bine yaklaştı.

Doğrudan Dağıtım Nokta sayısı 51’e ulaştı

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Yurtiçi Kargo salgın ile birlikte artan kargo yoğunluğu karşısında yatırım planlarını öne çekerek sektörün kapasitesini artıran çalışmalara imza attı.

YK Plus çatısı altında 4 farklı modeli sektöre kazandıran şirket, müşterilerine alternatif teslimat seçenekleri sunarken teslimat hızını da önemli ölçüde artırdı.

2020 yılında e-ticaret kullanımında yaşanan artış ile birlikte kargo dağıtım ağını güçlendirmek için yatırımlarını hızlandıran Yurtiçi Kargo, Doğrudan Dağıtım Noktaları ile e-ticaret gönderilerinin şubelere uğramadan doğrudan tüketiciye ulaştırılmasını sağladı.

Türkiye genelinde binden fazla şube ve acente ile hizmet veren şirket, sayısı 51’e ulaşan Doğrudan Dağıtım Noktalarını daha hızlı hizmet verilmesi amacıyla sadece kargo çıkışı yapılacak şekilde kurguladı.

Yurtiçi Kargo’nun YK Plus çatısı altında sektöre kazandırdığı bir diğer model olan YK Plus Taşıyıcı uygulaması ile araç sahibi olanlar da kargo sektörüne dahil oldu. Taşıyıcı modeli ile operasyon kabiliyetini geliştiren Yurtiçi Kargo, istihdama da katkı sağladı.

Ayrıca, hayata geçirdiği yatırımlarla sektörün gelişimine katkı sağlayan Yurtiçi Kargo, müşterilerine sunduğu teknolojik hizmetlerle üst üste ikinci kez Tech Brands Turkey organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Tech Brands Turkey’in enerjiden dayanıklı tüketim mallarına, hava yollarından otomotive, özel eğitim kurumlarından bankalara kadar 26 sektörde hizmet veren şirketlerle ilgili yaptığı ankette tüketicilerin verdiği yanıtlara göre kargo sektörünün en teknolojik markası Yurtiçi Kargo oldu.