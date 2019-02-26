Afrika pazarına açılımı hızlandırdık

Şubat 26, 2019 0 Yorum 90 Okunma
Afrika pazarına açılımı hızlandırdık

Balıkesirli Yırcalı Holding, yeni yem fabrikasını İzmir Tire’de mart ayında açacak.

Şirket bu fabrikayla 20 bin tonluk ek kapasiteye ulaşacak.

Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, enerjide ise Afrika’da önemli girişimleri olacağını söylüyor.

2019 yılında 2,4 milyar TL ciro hedeflediklerini dile getiren Yırcalı ile grubun yeni dönem planlarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap