Afrika’da bioenerji yatırımı planlıyoruz
Doğtaş ve Kelebek markalarıyla mobilyada mağaza yatırımlarını sürdüren Doğanlar Yatırım Holding, yurtdışında açacağı 20 mağazanın yanı sıra enerjide de yeni fırsatlar kovalıyor.
Grubun başkanı Davut Doğan, Afrika’da biyoenerjide yatırım planladıklarını söylüyor.
Bu yıl yurtiçi ve yurtdışında toplam 420 mağazaya ulaşmayı planladıklarını söyleyen Davut Doğan ile yeni dönemde grubun büyüme stratejisini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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