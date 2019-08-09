Bahçeşehir markasını dünyaya taşıyacağız
Türkiye genelinde 56 ilde 125 kampüsü olan Bahçeşehir Koleji,Türkiye’yi dünyada temsil eden bir eğitim markası olmayı hedefliyor. Dünyanın dört bir yanına da Bahçeşehir Koleji’nin nitelikli eğitim anlayışını taşımayı hedeflediklerini söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Global marka olmamızdaki tek stratejimiz, şimdiye dek sürdürdüğümüz ‘eğitimde inovasyon’ anlayışımızdır” diyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
1994’te Enver Yücel tarafından kurulan Bahçeşehir Koleji’nin bugün Türkiye genelinde 56 ilde 125 kampüsü var. 12 bin 500 çalışanı bulunan Bahçeşehir Koleji, Türkiye’yi dünyada temsil eden bir eğitim markası olmayı hedefliyor.
En güçlü oldukları alanın eğitim modelleri olduğunu söyleyen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Eğitim yöneticilerimiz dünyada eğitim model, yöntem ve teknolojilerinde meydana gelen değişimleri yakından gözlemliyor.
Sık sık yurt dışındaki eğitimcilerle bir araya geliyor, karşılıklı bilgi aktarımında bulunuyorlar” diyor.
Bu çalışmaların sonucunda şimdiye dek Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından biri olan Bahçeşehir Koleji’nin genel müdürü Özlem Dağ’la kurumun markalaşma yolculuğunu konuştuk.
Şirketin markalaşma yolculuğunu anlatır mısınız?
Kurulduğumuz ilk günden bu yana markalaşma konusu bizim için önemliydi. Kurucumuz Enver Yücel, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nı yarım asır önce kurduğunda da markalaşmaya verdiği önemi sık sık dile getiriyor. Ülkemizde marka, markalaşma kavramları oldukça yeniyken, üstelik ekol okullar haricinde özel bir girişim tarafından eğitim alanında böyle bir vizyon ortaya konulmamışken temelden itibaren markalaşmayı önemseyen bir kurucumuz var.
Bahçeşehir Koleji olarak markalaşmak, ülkemizi dünyada temsil eden eğitim markası olmak en önemli hedeflerimizden biri. Nitelikli, çağın ilerisinde bir eğitim anlayışını benimsetmek, yerleştirmek için de bu vizyonun son derece gerekli olduğu kanaatindeyiz.
Bahçeşehir Koleji olarak bugün dünyanın pek çok yerinde biliniyoruz.
Gerek öğrencilerimizin başarısı gerek eğitimcilerimizin inovatif yaklaşımlarıyla, dünya eğitim camiasında tanınan bir ekibiz. Markalaşmanın operasyonel sürecine değinecek olursak, eğitim iletişimi konusunda en yetkin ekiplerle çalışıyoruz. İletişim ekibimiz ve iletişim alanındaki paydaşlarımız, eğitim iletişiminin tüm kliklerine hâkim, deneyimli iletişim profesyonellerinden oluşuyor.
Markalaşma konusunda nasıl bir strateji izliyorsunuz?
Eğitim iletişiminde doğru mesajları vermek, kriz yönetimi ve etik değerlere bağlılık takdir edersiniz ki pek çok sektörden daha nazik bir konu. Bu konuda donanımlı bir ekiple çalışmak zorundasınız. Özellikle eğitim sektöründe yapacağınız en ufak hata; markanıza, itibarınıza ve güvenirliğinize büyük hasarlar verebilir.
Eğitim alanında böyle bir lüksünüz olamaz. Eğitim birimlerimizle inşa ettiğimiz nitelikli eğitim temsilini, iletişim çalışmalarımızla en doğru şekilde anlatıyoruz. Dolayısıyla Bahçeşehir Kolejinin nitelikli ve çağın ötesinde eğitim konusunda bir marka olduğunu, marka yönetimini de en profesyonelce yürüten kurum olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz? En güçlü olduğunuz yönleriniz nelerdir?
En güçlü olduğumuz alan, eğitim modellerimiz. Eğitim yöneticilerimiz dünyada eğitim model, yöntem ve teknolojilerinde meydana gelen değişimleri yakından gözlemliyor. Sık sık yurt dışındaki eğitimcilerle bir araya geliyor, karşılıklı bilgi aktarımında bulunuyor. Bu çalışmaların sonucunda şimdiye dek Türkiye’de STEM eğitimini uygulayan ilk eğitim kurumlarından biriyiz.
Öğrencilerimizin öğrenme stillerini belirlememize ve kazanım takiplerini bire bir gerçekleştirmemize olanak sağlayan Kişiye Özgü Öğretim Modeli’miz (KÖM) var. Yine öğrencilerimizin akademik başarının yanında sosyal, sportif ve sanatsal gelişimlerine odaklanmamızı sağlayan Master 6, Master Junior ve Master First modellerimiz bulunuyor.
Finansal okuryazarlık, beslenme okuryazarlığı, kodlama ve robotik eğitimlerimiz, çift dilli eğitim modelimiz, psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarımızı bir çatı altında topladığımız Bahçeşehir Koleji Rehberlik ve Kariyer Merkezi (KAREM), güçlü olduğumuz kaslarımızdan bazıları.
Eğitim modellerimizin başarıyla uygulanması ve yeni eğitim modelleri tasarlanması konusunda da öğretmenlerimize geniş olanaklar sunuyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi bu konudaki en önemli dayanağımız. Öğretmenlerimiz yüksek lisans ve doktora derecelerini alabiliyor, BAUSTEM merkezinde programa katılarak STEM eğitmen sertifikası alıyorlar.
2018-2019 öğretim yılı nasıl bir yıl oldu?
Türkiye’de eğitim sektörü olarak çok verimli bir yılı geride bıraktık. Milli Eğitim Bakanımız Prof. Ziya Selçuk’un girişimleriyle çok hareketli bir yıl geçti. İyiye doğru evrilmeyi getiren bu yıl, bizler açısından da çok keyifliydi.
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak 50 yıldır Türkiye’de eğitime liderlik eden işler yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok önemli işlere liderlik etmek üzere açıklanan projeler, Bahçeşehir Koleji olarak kurulduğumuzdan bu yana uyguladığımız tüm sistemlerle ne kadar doğru işler yaptığımızı gösterdi.
STEM yaklaşımımızdan yabancı dil eğitimimize, kodlama ve robotik çalışmalarımızdan sosyal gelişim destekli programlarımıza, dijital portfolyo oluşturulmasından öğretmen eğitimlerimize dek ne kadar doğru işler yaptığımızı ve yapmamız gerektiğini de bir kez daha gördük.
2018-2019 eğitim öğretim yılını Türkiye’de 56 ilde 125 kampüsle tamamladık. Bu yıl için 12 bin 500 çalışanımız bulunuyor. Okul sayımız arttı, öğrenci sayımız arttı, en önemlisi kurumumuza ve ülkemize hizmet edecek öğretmenlerimizin sayısı arttı. Ancak en önemlisi eğitimin içeriğine yaptığımız yatırım ve katkı arttı. Hem eğitim modellerimiz hem öğrenci ve öğretmenlerimizin ulusal ve uluslararası başarılarıyla gururlandık.
Türkiye’de ve dünyada markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
Hedeflerimizden biri dünyada, Türkiye’den bilinen eğitim markası olmak. Bu hedefi belirlememizdeki amaç, nitelikli ve çağın gerekliliklerine uygun tasarlanmış eğitimin tüm dünyanın tek ihtiyacı olduğu gerçeği. Eğitim, dünyadaki pek çok sorunu çözebilecek tek anahtar.
Bu hedefle Türkiye’nin dört bir yanında kampüslerimizi açtık ve önümüzdeki yıllarda dünyanın dört bir yanına da Bahçeşehir Kolejı’nin nitelikli eğitim anlayışınızı taşımak hedefindeyiz. Hedefimizin çıkış noktası nitelikli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak olduğu için, global marka olmamızdaki tek stratejimiz, şimdiye dek sürdürdüğümüz ‘eğitimde inovasyon’ anlayışımızdır.
Global bir eğitim markası haline gelmek için eğitiminizi götüreceğiniz ülkenin altyapısını iyi tanımalı, ülkelerin kültürlerini ve ihtiyaçlarını belirlemeli, nasıl bir eğitimle neler katabileceğinizi tespit etmelisiniz. Türkiye’nin tüm bölgelerinde 60’a yakın ilde eğitim öğretim anlayışını bu temellerle şekillendiren bir kurum olarak bu konuda ciddi bir tecrübemiz, bilgi birikimimiz var.
Global marka stratejisi konusunda da bu yoldan ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Bu konuda Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları’nın BAU Global tecrübeleri de bizim için yol gösterici olacaktır.
Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler?
Eğitim sürekli olarak yenilenen ve gelişen bir alan. Bu nedenle öncelikle eğitim modellerimizi, eğitim ortamlarımızı ve teknolojilerimizi durmadan yeniliyoruz ve “Nasıl daha iyisini yapabiliriz?” diye soruyoruz. Markamızı ve öncelikli olarak nitelikli eğitimle ülkemizi geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirme misyonumuzu geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için aynı şekilde durmadan çalışmaya, gelişmeye ve hem kurumumuzu hem ülkemizin eğitimini geliştirerek dönüştürmeye devam edeceğiz.
MARKA YOLCULUĞUNDA ALINAN ÖDÜLLER
• 2008 yılında ABD’de bulunan Mükemmel Okullar Birliği tarafından verilen “Mavi Kurdele” ödülünü almaya hak kazandık. Yalnızca ABD’de bulunan okullara verilen bu ödülü alan ilk uluslararası eğitim kurumu olduk.
• Kurucumuz ve çizdiği vizyon ve misyonla ilerlediğimiz Enver Yücel, uluslararası arenada pek çok prestijli ödül aldı. Bu ödülleri, Enver Yücel’in vizyonu doğrultusunda ilerleyen Bahçeşehir Koleji olarak bizleri de gururlandırıyor.
• Son olarak Enver Yücel, BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı
unvanı aldı.
• Yücel, 2012 yılında Amerikan Eğitimciler Derneği (PDK) tarafından yenilikçi ve kişiye özgü eğitim ve öğretim programlarının tasarımı ve uygulanmasında gösterdiği başarılar ve uluslararası eğitime katkıları dolayısıyla “Uluslararası Eğitimde Mükemmellik” ödülüne layık görüldü.
• Yine 2014 yılında Enver Yücel, Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşen “UNCA” ödüllerinde “Küresel Eğitime Katkı Ödülü”ne layık görüldü, ödülü dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-Moon tarafından takdim edildi.
“DÜNYA VATANDAŞLIĞI PROGRAMI HAZIRLADIK”
Bu yıl derinleştirerek tüm derslerimizde uygulamaya koyduğumuz Dünya Vatandaşlığı Programı’mız, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hazırlandı.
17 hedefin yer aldığı bu programda, geleceğin dünyası, geleceğin toplumu için sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak ve
bu hedefin eğitime entegrasyonu üzerinde duruluyor. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında da buna paralel uygulamalar yapıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yapıyor, öğrencilerimizin sosyal sorumluluk projelerini destekleyerek geniş ölçekte yankı bulması için ortam hazırlıyoruz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?