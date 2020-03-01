Dijital deneyimi mağazaya taşıyacağız - Ekonomist

Dijital deneyimi mağazaya taşıyacağız
Gelinlik ve abiye alanında faaliyet gösteren Oleg Cassini, 2020 yılında toplamda yüzde 20, e-ticarette ise yüzde 150 büyüme hedefi koydu. Dijital deneyimle fark yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Oleg Cassini CEO’su Jeff Zelenko, 2021 yılında dijital deneyim odaklı bir showroom konsepti hayata geçireceklerini belirtiyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
[email protected]
Gelinlik ve abiye alanında faaliyet gösteren bir Amerikan markası olan Oleg Cassini, bugün tüm dünyada 300’den fazla noktada faaliyet gösteriyor. 2010 yılında Türkiye pazarına giren markanın ülke genelinde 13 mağazası var.
Son dönemde dijitalleşmeye odaklanan şirket, finanstan müşteri deneyimine kadar her aşamada dijital dönüşüm için yatırım yapıyor. 2020 yılında toplam yüzde 20 büyümeyi hedefleyen şirket, e-Ticarette ise yüzde 150 büyüme hedefi koydu.
Türkiye’deki farklı noktalara ulaşmak için yeni bir konsept geliştirmeye hazırlandıklarını söyleyen Oleg Cassini CEO’su Jeff Zelenko, “Yeni mağaza konseptimiz için, daha çok dijital deneyim etrafında inşa edilecek bir showroom konsepti hayata geçirmeyi planlıyoruz.
Yeni konsept ayrıca mağaza içi deneyimin dijital dünyayla bağlantı kurmasını da sağlayacak” diyor. Benzersiz bir dijital bir deneyim sunarak fark yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Zelenko, Oleg Cassini’nin yeni vizyonunu anlattı.
Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?
Oleg Cassini olarak geçmişi yarım asıra dayanan özel okazyon giyim markasıyız. Markamız Türkiye’ye ek olarak Avustralya, Güney Afrika, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve İngiltere’de de faaliyet gösteriyor.
Marka dünya çapında toplam 334 mağazada satışa sunuluyor. Markamızın asıl amacı kadınların en özel gecelerinde kendilerini güvenli ve güçlü hissedecekleri aynı zamanda ulaşılabilir ancak sıradan olmayan kıyafetler içinde olması. Bu nedenle kadın dostu bir markayız.
Yurtiçinde kaç mağazanız var ve 2020 sonuna kadar kaça çıkacak?
Şu anda Türkiye’de toplam 13 mağazamız bulunmakta. İstanbul’da altı, Ankara’da iki, Antalya, İzmir, Adana, İzmit ve Bursa’da bir mağazamız bulunuyor.
Türkiye’deki farklı noktalara erişimimizi artırmayı sağlayacak yeni bir konsept geliştirme sürecindeyiz. Yeni konsepti 2020’de test etmeyi ve 2021 ‘de ise uygulamayı umuyoruz. Perakendedeki offline ve online dönüşümlerin tümünü uyguluyoruz.
E-DÖNÜŞÜM FİNANSTA DA DEVAM EDİYOR
YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
Dijital dönüşümü finans departmanımızda da aktif bir şekilde uyguluyor ve kullanıyoruz. e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye ve tax-free e-Fatura uygulamaları başta olmak üzere tüm e-Dönüşüm ürünlerinde yenilikçi çözümlerden yararlanıyoruz.
VERİMLİLİĞE KATKISI OLDU
Tüm bu çözümlerin yanı sıra dijital katma değeri yüksek olan hizmetleri kullanmak ve şirketimize entegre etmek, işgücümüzü en verimli şekilde kullanmak ve stratejik kararlarımıza en hızlı şekilde yön verebilmemize çok büyük katkı sağladı.
Dijital dönüşüm konusunda ne gibi adımlar attınız bugüne kadar?
İşletmemizin dijital çalışmaları; başlıca müşterinin internetteki arama davranışının motivasyonlarını anlamak ve hayallerindeki gelinliklerin ne olduğunu tespit edebilmek için sosyal medyayı kullanmak amacıyla oluştu. 2016’da e-Ticaretimizi geliştirmeye başladık ve 2018’de Trendyol’da satış yapmaya başladık ve dijital pazarlama ve e-Ticaretin iş stratejimizin çekirdeği haline getirerek büyümeye devam etmesini bekliyoruz.
Sürekli dijital dünyayı merkez alan pazarlama stratejileri geliştiriyoruz. Video kampanyalarına yatırım yapmanın yanı sıra marka mesajını yönlendirmek için marka için en uygun fenomenler ile iş birliği yapıyoruz. E-ticaret konusunda, üçüncü parti/partner firmalarda ürünlerimizi satmanın yanı sıra e-Ticaret projelerine özgü ürün yelpazemizi durmadan geliştiriyoruz. Pazarlama bütçemizin çok büyük bir kısmı müşterimizin dijital deneyimine ayrılmıştır.
Dijital dönüşüm konusundaki en büyük katkıyı şirketin hangi biriminde gördünüz?
Avantajları, müşterimiz için gelin kıyafeti ve tüm düğün günü ihtiyaçları alışverişi adına benzersiz bir dijital bir deneyim sunarak fark yaratmaktır. Dijital deneyim, gelin veya abiye kıyafet satın alacak müşterimizin mağazaya ziyaret etmeden önce hazırlıklı olmasını sağlar.
Biz ayrıca dijital deneyimi, gelinin yapılacaklar listesini hazırlayarak tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yolculuk olarak sağlıyoruz. Tüm dijital, e-Ticaret ve web sitesi yönetimimizi yönetmekle sorumlu özel bir ekibimiz var. SEO, Google ve sosyal medya reklamcılığında bize yardımcı olması için üçüncü parti firmalardan da destek alıyoruz. Ayrıca tüm dijital girişim ve projelerimizi destekleyen bir PR şirketi ile de yakından çalışıyoruz.
Önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm konusunda atacağınız yeni adımlar nelerdir?
Dijital fırsatlar ve teknoloji gelişiyor ve şu anda bizler de tüm gelişmelerde güncel kalmayı planlıyoruz. Yeni mağaza konseptimiz için, daha çok dijital deneyim etrafında inşa edilecek bir showroom konsepti hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeni konsept ayrıca mağaza içi deneyimin dijital dünyayla bağlantı kurmasını da sağlayacak. Tüketicilerimizin sürprizlere açık olmasını öneririm.
2019 yılını ne kadarlık büyümeyle kapattınız? 2020 hedefiniz nedir?
2019’da aslında kendimizi yukarıda açıkladığım yeni konseptle büyüme stratejimiz kapsamında mağaza sayımızı 20’den 13’e düşürdük. Ancak şu anda çalışmaya devam eden mağazalardaki satış sirkülasyonumuz sayesinde 2018’den beri yaptığımız küçülmeye rağmen işimiz büyüyerek devam ediyor.
2021’den itibaren yeni konseptimizi test etmeyi planlıyoruz. Özetle 2020 yılında, toplam yüzde 20 büyüme, e-Ticarette yüzde 150 büyüme ve son üç yılla kıyasladığımızda yüzde 100’ün üzerinde büyümeyi hedefliyoruz.
E-dönüşüm konusunda attığınız adımlardan bahsedebilir misiniz?
Oleg Cassini ailesi olarak, müşterimizin taleplerini dinleyip, analiz edip, anlamlandırarak harekete geçtiğimizi ve dijital dönüşüm süreci ile buluşturduğumuzu dile getirebiliriz.
Mağazalarımızda kasa entegrasyonlarını minimize edip, tüm süreçlerin satış danışmanlarımız tarafından sadece tek bir cep telefonu ile dahi gerçekleştirebildiği ve sistemin birbirini okuduğu entegrasyonlarımız en önemli adımımız oldu. Eski dönemlere göre çok daha hızlı, planlı ve satış odaklı bir sürecin içerisindeyiz.
e-Dönüşüm konusunda yeni projeler var mı gündeminizde?
Perakendenin dinamikliği gereği yaratıcı, yenilikçi ve yüksek güvenlikli elektronik uygulamaları sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçları anlayarak, çözüm odaklı ve memnuniyet temelli bir e-dönüşüm süreci öngörüyoruz.
Bu bağlamda tüm mağazalarımız, ERP programlarımızın ve genel merkezimizin birbirini tam anlamıyla birbiriyle uyumlu olarak tanıdığı projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Oleg Cassini olarak dijital dönüşümde yenilikler devam ettikçe, biz de bu yeniliklere uyum sağlayabilen yeni projelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?