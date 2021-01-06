Çevreci ürünlere olan ilgi, pandemi ile daha da arttı. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Türk inşaat malzemeleri sanayisi, dünyadaki teknolojik ve yenilikçi gelişmeleri takip ederek kendini yenilemeli” diyor.

Yapı sektörünün Türkiye ve dünyada öncülerinden biri olan Kale Grubu, inovatif çalışmaları ile sektöre yön vermeye devam ediyor.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, ‘’Küresel rekabet artık doğal kaynak varlığı, ucuz işgücü veya rekabetçi para birimi gibi unsurlara dayanmıyor.

Geleceğin uluslararası rekabetinde teknoloji, inovasyon, bilgi ve beceri, yeşil üretim gibi kavramlar belirleyici olacak’’ diyor. Zeynep Bodur Okyay, ile sektörü ve Kale Grubu’nu konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.