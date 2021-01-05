Erdemoğlu Holding, pandemi sürecine rağmen yakın zamanda devreye aldığı yatırım hamlesiyle hedef büyüttü. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, beş yıl içinde kendi hammaddelerini üretecek noktaya gelmeyi planladıklarını söylüyor.

Bundan altı yıl önce Sabancı Holding’e ait Sasa’nın yüzde 51’ini alarak polyester sektörüne giriş yapan Erdemoğlu Holding, pandemi sürecine rağmen kısa bir süre önce devreye aldığı yatırımla hedef büyüttü.

Önümüzdeki beş yılık süreçte halı ve polyester alanında kendi hammaddesini üretecek noktaya gelmeyi planlayan holding, 1,1 milyar dolarlık cirosunu ise beş yılda dört katına çıkarma hedefiyle çalışıyor.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, SASA Polyester’de kurdukları ve devreye giren üç yeni tesisin yanı sıra hammadde üretecek PTA tesisinin de 2023 yılında üretime başlayacağını aktarıyor.

Çalışan sayısını 20 binin üzerine çıkaracak bir planlamayla önümüzdeki beş yıla hazırlık yaptıklarını söyleyen İbrahim Erdemoğlu, 2021 yılı beklentilerini anlattı.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.