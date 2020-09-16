KOBİ’ler için kiralama yöntemi ile bulut bazlı mağaza, stok ve sipariş yönetimi hizmeti veren Kobiks, pandemi dönemini fırsata çevirmeyi başaran şirketlerden biri.

Şirketin kurucusu Bürkan Beyli, “Virüs salgınında perakende sektörünün ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesi, KOBİ’leri daha ekonomik ve dijital çözüm arayışına itti. 2020’de 10 kat büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Aram Ekin Duran

eduran@ekonomist.com.tr

KOBİ’ler için bulut bazlı mağaza, stok ve sipariş yönetimi hizmeti veren bir perakende teknoloji firması olan Kobiks, faaliyete geçtiği 2018’den beri SaaS (kiralama) iş modeli ile çalışıyor. Kobiks, pandemi dönemini fırsata çevirmeyi başaran şirketlerden biri. Şirketin kurucusu Bürkan Beyli, “Virüs salgınında perakende sektörünün ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesi, KOBİ’leri daha ekonomik ve dijital çözüm arayışına itti. 2020’de 10 kat büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Şirketin kurucusu Bürkan Beyli ile gelecek planlarını ve QNB Finansbank ile işbirliğinin Kobiks’e kattıklarını konuştuk. Sorularımız ve aldığımız yanıtlar şöyle:

Şirketinizi kurarken nasıl bir fikirle yola çıktınız?

Türkiye’de özellikle mağazacılık sektöründe yıllardır faaliyet gösteren deneyimli yazılım firmaları var. Bu firmalar yerleşik düzende çözüm sundukları için ana dağıtım kanallarını bayiler üzerine kurmuşlar. Bulut tabanlı, ekonomik çözümler sunarak kendilerini yenileyemiyorlar çünkü ana satış kanallarını parçalamak anlamına geliyor.

Bu süreç hem ekosistemlerinin kültürü hem maliyet yönetimi açısından oldukça zor bir dönüşüm. Benzer şekilde, yerleşik düzende hizmet veren perakende yazılım firmalarının hantal yapıları ve bayi kanallarına olan bağımlılıkları bizim gibi çevik ve inovatif teknoloji firmalarına yol açıyor.

Kobiks, özellikle mikro ve orta ölçek KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği perakende pazarında gördüğü bu mavi okyanus fırsatlarını hayata geçirme fikriyle yola çıktı.

Şirket olarak müşterilerinize ne gibi hizmetler veriyorsunuz?

Üç ana hedef müşteri kitlesine farklı alanlarda katma değer yaratıyoruz. Birincisi esnaf olarak nitelendirdiğimiz, tek lokasyondan satış yapan, kasap, çiçekçi, bakkal, kitapçı, vs. gibi genellikle aile bireyleri tarafından yönetilen, 100 TL’nin hesabını yapan mikro KOBİ’ler. Bu kitleye başka bir yerde bulamayacakları fiyatta, kurulumu ve kullanımı kolay satış noktası çözümü sunuyoruz.

Kobiks müşterileri beş dakikada sisteme üye olup, ürün tanımlayıp stok, sipariş ve satışlarının takibini ellerindeki IOS, Android veya Microsoft tabanlı akıllı cihazlardan veya dokunmatik ekranlardan yapabiliyorlar. İkincisi, KOBİ olarak nitelendirdiğimiz, genellikle çoklu kanal çalışan, 2-5 mağazası olan, konsinye, online ve toptan çalışan ufak işletmeler.

Bu müşterilerimize merkezlerinde ve mağazalarında çoklu kanal yönetim çözümleri sunuyoruz. Alternatif yerleşik yazılımlara oranla ekonomik ve eğitim gerektirmeyen bulut bazlı çözümümüz KOBİ’lerin dijitalleşmesine yardımcı oluyor.

Şirketlere ne gibi çözümler sunuyorsunuz?

Çözümümüz, KVKK, CRM, kampanya, ön muhasebe ve finans yönetimi gibi kritik yetkinlikleri de kapsıyor. Üçüncüsü, kurumsal olarak nitelendirdiğimiz firmalara merkezi mağaza ve bayi yönetimi ve raporlama hizmetleri veriyoruz. Birçok kurumsal firma hala eski nesil ERP yazılımları kullandıkları için bulut çözümlerin avantajları ile yeni tanışıyorlar.

Kobiks’i kullanmaya başlayan büyük firmalar hem operasyon maliyetlerini ciddi anlamda düşürüyorlar hem de stratejik karar alma yetkinliklerini veriye daha hızlı ulaşarak arttırıyorlar. Kurumsal firmaların büyük paralar harcadıkları Logo Tiger, SAP, Nebim gibi ERP sistemlerini değiştirmelerini tabii ki beklemiyoruz. Bu sebeple merkezi ERP sitemleri ile bütünleşik çalışan, özellikle bayi satış noktalarında, yeni nesil mağazacılık çözümleri sunuyoruz.

Küresel virüs salgını işlerinizi nasıl etkiliyor?

Salgın öncesi her potansiyel müşteri, bizden yüz yüze ziyaret talep ediyordu. Yüz yüze görüşmeler artık sağlık riski oluşturduğu için video konferansları ile satışlarımızı çok daha hızlı ve ekonomik gerçekleştirebiliyoruz. Virüs salgının perakende sektörünün ekonomik anlamda olumsuz etkilenmesi, KOBİ’leri daha ekonomik ve dijital çözüm arayışına itti. Bu gelişme, Kobiks için hem mavi okyanusları büyütüyor hem de rekabet avantajı yaratıyor.

2020 sonunda büyüme hedefiniz nedir?

2019 yılında şirketimiz 4 kat büyüdü. 2020 yılına FAVÖK pozitif olarak giren şirketimizi yıl sonunda 10 kat büyütmeyi hedefliyoruz.

Dijital dönüşümün şirketlere nasıl bir katkısı oluyor?

Dijital dönüşüm öncesi mikro ve ufak müşterilerimizin birçoğu kendi yönettikleri yerel yazılımlar veya MS Excel üzerinden sipariş, stok ve satışlarını takip ediyorlardı. Kobiks sayesinde artık ellerindeki telefonlar üzerinden anında satış yapıp, e-fatura kesip, rapor alabiliyorlar. Kobiks kullanan müşterilerimiz yüzde 80 oranında verimlilik sağladığını gözlemliyoruz.

Ortalama 5 kişilik bir işin tek kişi ile yapıldığına şahit oluyoruz. Büyük firmalarda ise bulut ortamında bilginin hızlanması ile karar mekanizmaları daha sağlıklı yürüyor. Özellikle dijitalleşen bayi kanal yönetiminde benzer oranlarda verimliliğin arttığını fark ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde yeni projeleriniz var mı?

Önümüzdeki dönemde, fintechler, e-Ticaret altyapı firmaları, bankalar, yazar kasa pos firmaları ve kurumsal ERP yazılım firmaları ile iş ortaklıklarına devam etmek ve dijital bütünleşme süreçlerimizi müşterilerimize daha iyi hizmet vermek adına derinleştirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle vergi usul kanunun 507 sıra no’lu tebliği ile ödeme kaydedici cihazların ve yazar kasaların yürürlükten kalkıyor olması önümüzü oldukça açtı.

Tahsilat işlemleri bu tebliğ ile (IOS, Android veya Microsoft tabanlı) akıllı telefonlardan veya dokunmatik ekranlardan yapılabilecek. Dolayısı ile bu cihazlara uyarlı mağazacılık özelinde yazılım geliştirme yetkinliklerimizin olması Kobiks’in katma değerli hizmetlerini daha cazip kılıyor. Bu tebliğ ile yurtdışında unicorn olan Square deneyimini mağazalarda sunabiliyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor.

Yurtdışında büyüme hedefiniz var mı?

Hiçbir pazarlama faaliyetinde bulunmadan Ortadoğu ve Doğu Avrupa’dan müşteriler bizi bulmaya başladı. Özellikle fiyat avantajından dolayı yurt dışında faaliyet gösteren KOBİ’ler Kobiks’i tercih edebiliyor. Türkiye’deki mavi okyanuslara odaklanmış olsak da özellikle Avrupa ve Orta Doğu’da organik büyümeye istesek de engel olamayacağız gibi gözüküyor.