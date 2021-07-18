Göksu Solar CEO’su Mehmet Göksu, sektöründe öne çıkan ödüllü bir girişimci. Kurucusu olduğu Göksu Solar, bugün kendi güneş panelini üretiyor. Ayrıca kullandığı invertörlerinTürkiye dağıtım sorumluluğunu da üstleniyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Göksu, aldıkları ödüllerin onurunu yaşarken, “Üç önemli yatırım alanımız var. Enerji depolama alanına yatırım yapmaya başladık. Elektrikli araçlar hayatımıza çok hızlı girecek. Bu konuda da yatırım yapıyoruz” diyor.

Göksu Solar Enerji, girişimci Mehmet Göksu tarafından, 2013 yılında kuruldu. Şirket, güneş enerjisi yatırımları yapıyor. Bugün 106 kişiye istihdam sağlayan şirket, teknolojik altyapısı ve geliştirdiği yazılımlarla güneş enerjisi yatırımlarında yeniliklere imza atıyor.

Hedeflerinde devlet, kamu ve özel ihalelerin olduğunu söyleyen Göksu, “Bu hedeflerimizde ilerlerken şirket bünyemize kattığımız yeni inşaat ve çelik üretim şirketlerimizle taahhüt grubu haline geldik. Dolayısıyla daha çeşitli projelerde yer alıyoruz” diyor.

Göksu Solar CEO’su Mehmet Göksu, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Son dönemde hangi ödülleri aldınız? Bu ödüller hangi stratejilerle geldi?

Marka başarımızla sırasıyla şu ödülleri aldık: 2016 yılında Likya Yıldızları Yılın Genç İş Adamı, 2018 yılında Ekonomist Dergisi’nin yaptığı CEO araştırmasında 2018’in En Başarılı 40 Yaş Altı 40 CEO’su ödülünden birini, 2020 yılında Muğla’nın Yıldızları Yılın Genç Girişimci İş Adamı Ödülü.

Bizim stratejimiz her zaman dünyanın geleceği üzerine yürütülmüştür. Bu ödüllerin verilmesinin sebebinin insanlığa faydalı işler yapmamız olduğunu düşünüyorum.

Ödül almanın şirket stratejisi içindeki yerini paylaşır mısınız? Ödüller sizin için ne ifade ediyor?

Ödül almak bizleri başarıya daha çok özendiriyor. Aslında aldığınız ödülün size yüklediği bir misyon var. Ödülü alır almaz, “Daha iyisini yapabilir miyiz?” diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bunun yanı sıra liderin ödül alması tüm ekibi motive ediyor.

Müşterileriniz ödüllü şirket olmanızı nasıl değerlendiriyor?

Müşterilerimizin duyduğu güveni ödüllerle taçlandırıyoruz. Bu başarı tercihini doğru yapan tüm insanların başarısı olduğu için müşteriler güvenlerini pekiştirmekle kalmıyor, sizin haklı gururunuzu da paylaşıyor.

En önemli hedef ve projelerinizden bahseder misiniz?

Üç önemli yatırım alanımız var. Müşterilerimizden gelen talepler ve çalışanlarımızın

yaptığı Ar-Ge çalışmaları doğrultusunda enerji depolama alanına yatırım yapmaya başladık. 20 yıldan fazla ömürlü lityum demir fosfat akülerinin üretimiyle ilgili lisans aldık.

Ayrıca elektrikli araçlar hayatımıza çok hızlı girecek. Bu konuda da yatırım ve çalışmalarımız devam ediyor. Büyümek bizim için ürünlerimize ve hizmetlerimize yenilerini eklemek anlamına geliyor.

Dijitalleşme çağında biz de müşterilerimize dijital bir yenilik sunduk. Kendi mühendislik ve yazılım ekibimizle, müşterimizin çatı alanını harita üzerinden seçerek elektrik faturası tutarını girerek veya son faturasının resmini çekerek çatı alanında ne kadar elektrik üretebileceğini, 35 yıllık kazancının ne olacağının fizibilitesini yapan bir uygulama geliştirdik.

“SEKTÖRÜMÜZDE ÖDÜL ALAN TEK ŞİRKETİZ”

“GÜNEŞ PANELİNİ KENDİMİZ ÜRETİYORUZ”

Göksu Solar’ı ilk kurduğumuzda kendimize ait enerji üretim yatırımları gerçekleştiriyorduk. Sonrasında ekipmana ve ekipman üretimine yönelik yatırımlarımız oldu. Bugün güneş enerjisi santrallerinin en temel ekipmanı olan güneş panelini Göksu Solar kendisi üretiyor.

“EN BÜYÜK DEĞERİMİZ”

Aslında Göksu Solar çok büyük sermayelerle kurulmadı. Bizim en büyük değerimiz insan yaşamı, insan sermayesi ve müşterilerimizin bize duyduğu güvendi.Temiz enerjiye, faydalarına ve kârlılığına inandık. Sektörümüzde ödül alan başka bir şirket duymadım. Sanırım, en büyük farkımız bu. Şu anda güneş enerjisi sistemleri, dünyanın en güvenilir ve en kısa süreli amortismana sahip yatırım aracı.