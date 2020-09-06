Piliç etinde 42 ülkeye ihracat yapan Lezita, üretimde yeni hat yatırımını tamamladı. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazanan şirket, kısa bir süre önce devreye aldığı 100 milyon TL değerindeki yeni yatırımıyla inovatif ürünler sunmaya devam etmeyi planlıyor.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil, “Yılbaşında koyduğumuz yüksek satış hedeflerine pandemiye rağmen ulaşmayı hedefliyoruz” diyor. Piliç eti sektörünün en büyük ihracatçı şirketlerden biri olan ve 42 ülkeye ürünlerini gönderen Lezita, üretimde önemli bir hamle yaptı.

Pandemi sürecinde üretime 100 milyon TL değerinde yatırım yapan ve geçen ay ileri işlenmiş ürünler hattı devreye alan şirket, bu yatırımla inovatif ürünler sunmaya devam etmeyi planlıyor. Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni almaya hak kazandıklarını vurgulayan Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil, sürekli gelişim ve değişim ilkesini benimsediklerini ve yatırımlarına bu doğrultuda devam ettiklerini söylüyor.

AR-GE ve inovasyona büyük önem verdiklerini aktaran Özdil, mevcut tesislerinde temmuz ayında 100 milyon TL değerinde yeni hat yatırımını tamamladıklarını dile getiriyor. Yeni yatırım katkısıyla üretimde inovatif yaklaşımlarını sürdüreceklerini belirten Mustafa Özdil, sorularımızı aşağıdaki gibi yanıtladı:

2019 yılı performansınız ve 2020 beklentiniz konusunda bilgi verir misiniz?

2019 yılını hedeflerimize ulaşarak ve büyüme kaydederek tamamlamıştık. 2020’nin ilk yarısında global pandemi krizi tüm insanlığı etkiledi. Tüm dünya istisnai bir süreç yaşadı ve yaşamaya devam ediyoruz. 2020 sonunda pandeminin etkilerinin hem ülkemizde hem de dünya üzerinde azalmış olacağını umuyoruz. Yılbaşında koyduğumuz yüksek satış hedeflerine pandemiye rağmen ulaşmayı hedefliyoruz.

Pandemi dönemini nasıl yönetiyorsunuz?

Yenilikçi ürün ve hizmet üretimi yapan şirketlerin hızla güçlendiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde insan odaklı olabilme, insanın ve toplumun ihtiyaçlarını ve duygularını anlayabilme, buna göre empati kurarak durumu yönetme kabiliyeti öne çıkıyor.

Süreçlerimizi, iş modellerimizi ve çalışma ortamlarımızı daha etkin, daha verimli hale getirecek ve daha fazla değer yaratacak projelerimize hız verdik. Müşterilerimizin sağlıklı beslenmesine katkıda bulunma misyonumuz, bu olağanüstü dönemde daha da anlam kazandı.

Çalışan sağlığını önceliğimiz olarak konumlamaya devam ederken, halkın gıda ve protein ihtiyacını karşılayabilmeleri için tüm üretim tesislerimizde tam kapasite ile çalışmaya ve üretmeye devam ettik. Üretimin yanı sıra gıdaların tüketicilere en sağlıklı şekilde ulaştırılması konusunda ve tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için tüm önlemleri aldık.

Lojistik ağlarımızı güçlendirerek servis sıklığını artırdık, işleri gereği dışarıda görev yapan çalışanlarımızın tamamı yüz koruyucu siperlikli maske ile sahadaki görevlerini sürdürüyorlar. Çalışanlarımızın sağlık kontrolleri de her gün düzenli olarak yapılmaya devam ediyor.

‘Güvenli Üretim Belgesi’ alma sürecinde nasıl bir yol izlediniz?

Koronavirüs ile ilgili ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın tüm önerilerini, uluslararası sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını yakından takip ettik. Fabrikamızda, depolarımızda, ofislerimizde aldığımız önlemleri gelişmeler doğrultusunda en üst seviyeye taşıdık.

COVID-19 ile mücadele kapsamında üretim tesisinde aldığımız önlemler, yürüttüğümüz çalışmalar, uyguladığımız yüksek kalite ve hijyen standartları doğrultusunda Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) ‘COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda belirtilen tüm şartları sağladığımızı belgeleyen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesı’nı almaya hak kazandık.

TSE tarafından salgın sürecine yönelik hazırlanan ve şirketlerin COVID-19 ile mücadelesinde rehber niteliği taşıyan kılavuz doğrultusunda, bu belgeye layık görülmek bizler için gurur ve motivasyon kaynağı. Her zaman olduğu gibi ürünlerimizi güvenle tüketicilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz.

‘Güvenli üretim merkezi,’ belgesini almanızdaki etkenlerden bahseder misiniz?

Yüksek kalite ve hijyen standartlarımızı, pandemide de sürekli güncelliyoruz. İnsanların daha kolay hazırlanabilen gıdalara yöneldiği günümüzde modern şehir hayatının problemi olan iyi beslenme ihtiyacının önündeki bariyerleri, geliştirdiğimiz pratik ürünlerle tüketicilerin aşmasını sağlıyoruz. Yeniliklere açık olup, bu yeniliklere kısa sürede adapte olmanın ve üretebilir hale gelmenin sektörümüzün gelişimi için en önemli faktör olduğu görüşündeyiz.

Yenilikçi ürün pazarında lider olma hedefiyle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Planlı yatırımlarımıza devam ettiğimiz bu süreçte temmuz ayında yeni kaplamalı ve dilimli ürün hatlarımızın devreye alımını gerçekleştirdik. Yeni hat yatırımımızın yaratacağı ivmeyle yıl sonunda bu ürün grubunda sektör lideri olmayı amaçlıyoruz.

AR-GE yatırımlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Lezita olarak, piliç eti sektörünün en büyük oyuncularından biriyiz. Sürekli gelişim ve değişim ilkesini benimsiyor, piliç ürünleri kategorisinde daha pratik, daha lezzetli, daha besleyici ve daha sağlıklı ürünleri geliştirme

ve ulaşılabilir kılma misyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Herkesin iyi beslenebilmesi için AR-GE ve inovasyona büyük önem veriyoruz.

Tüketicilerden ilham alarak geliştirdiğimiz hayatı kolaylaştıran inovatıf ürünlerimizle insanlara lezzetli ve pratik çözümler sunuyoruz. Taze ve dondurulmuş besleyici piliç eti ürünleri, pratik ve kolay hazırlanabilen çıtır kaplamalı piliç ürünleri, köfte ve pişirilmiş ürün çeşitleri, şarküteri grubu (salam, sucuk, sosis) ürünleri ve geleneksel lezzetiyle döner çeşitlerinden oluşan zengin bir ürün portföyümüz var.

Özellikle ileri işlenmiş ürün gruplarımızdaki başarımız ile sektörde ön plana çıkıyoruz. 2020 yılında 100 milyon TL değerindeki yeni hat yatırımımızı temmuz ayı itibarıyla tamamladık. AR-GE ve inovasyona yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

İhracatta hangi ülkelere odaklanıyorsunuz?

Ürünlerimizi başta Irak ve Körfez ülkeleri olmak üzere 42 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye’nin gerçekleştirdiği pratik piliç eti ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyoruz.nAfrika pazarındaki büyümemizi sürdürürken, geçtiğimiz dönemde Rusya ve Japonya’yı da pazarlarımız arasına katmıştık. Türkiye’nin Rusya’ya yaptığı piliç eti ihracatının yaklaşık yarısını Lezita olarak biz gerçekleştiriyoruz.

Balkanlar’da da önemli bir oyuncuyuz. Farklı ülkelerdeki satışlarımız için ilgili pazarın gereksinim ve tüketim trendlerine göre ürünler ve satış aksiyonları geliştiriyoruz. Körfez Ülkeleri’ne özgü ürünler geliştirdik ve buralarda kurumsal bayilikler oluşturduk. Körfez ülkeleri ve Batı Afrika’da büyümeyi sürdürüyoruz.

Körfez ülkelerine yapılan piliç ürünleri ihracatında Lezita olarak büyük bir paya sahibiz. Özellikle Uzak Doğu ülkeleri ile iş ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Pandemi ile birlikte üretim stratejilerinde ne gibi değişiklikler yaptınız?

Pandemi sürecinde kanal bazlı satış planımızda değişikliğe gittik. Bu dönemde ev dışı tüketim kanalları olan; otel, restoran, cafe ve okul kantinlerindeki tüketim market kanalına kaydı. Özellikle zincir market kanalında oluşan bu yüksek talebe çok hızlı uyum sağlayarak planlarımızı revize ettik. Nihai tüketicinin market alışverişini artırdığı bu dönemde zincir marketler kanalında sene başındaki hedefimizin çok üzerinde bir satış başarısı

yakaladık.

Pratik ve inovatif ürünler bu dönemde büyük ilgi görüyor.

Çıtır Kova ürünümüze tüketiciler tarafından gösterilen ilgide ciddi oranda artış oldu. Izgara Dilimli Piliç Fileto gibi pratik ve i novatif ürünlerimiz de ilgi görüyor. Tüketici talebini de dikkate alarak çıtır kaplamalı, kemiksiz piliç ürünleri için çalışmaya aylar önce başladık. AR-GE süreçleri sonunda lezzetine güvendiğimiz, bizi tatmin eden Jumbo Piliç Fileto ve Çıtır Piliç Lokmaları ürünlerimizi tüketicilerimizin beğenisine sunduk.

“KESİNTİSİZ ÜRETİM YAPTIK”

“Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak toplumumuza kesintisiz hizmet verme sorumluluğumuz var. Bu doğrultuda pandeminin başından itibaren halkımızın iyi beslenebilmesine katkıda bulunma misyonuyla gerekli tüm tedbirleri alarak üretimimizi sürdürdük.

Koronavirüs ile ilgili ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın tüm önerilerini, uluslararası sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını yakından takip ettik. Önlemlerimizi gelişmeler doğrultusunda en üst seviyeye taşıdık. Pandeminin henüz sona ermediğinin bilinciyle önlemlerimizi almaya devam ediyoruz.”