FIFA'dan yapılan açıklamaya göre ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği turnuvayı statlarda izlemek isteyen taraftarların son 33 gün içindeki başvuruları sonucunda 500 milyondan fazla bilet talebi alındı.

En fazla başvuruda bulunan ülkeler arasında ev sahibi ABD, Meksika ve Kanada'nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Brezilya, İspanya, Portekiz, Arjantin ve Kolombiya yer aldı.

T​​​​​​​araftarlar, bilet başvurularının sonuçları hakkında en erken 5 Şubat'ta mail yoluyla bilgilendirilecek.

Bu satış aşamasında en çok rağbet gören maçın, 27 Haziran Cumartesi günü Miami'de oynanacak Kolombiya-Portekiz karşılaşması olduğu duyurulurken ilk 5'i tamamlayan diğer müsabakalar ise 18 Haziran Perşembe günü Guadalajara'da yapılacak Meksika-Güney Kore maçı, 19 Temmuz Pazar günü New York/New Jersey'deki final, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City'de Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak turnuvanın açılış maçı ve 2 Temmuz Perşembe günü Toronto'da yapılacak son 32 mücadelesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FIFA Başkanı Gianni Infantino, "Bir aydan biraz fazla bir sürede yarım milyar bilet talebi, sadece bir istek değil, küresel bir mesajdır." ifadesini kullandı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Bilet fiyatları ve taraftar kategorisi



FIFA'nın bilet fiyatlandırması, bazı kategorilerde bilet başına 8 bin 680 dolara kadar çıkması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Bu tepkiler üzerine FIFA, turnuvaya katılan 48 ülkenin federasyonuna her maç için 60 dolarlık uygun fiyatlı biletler sağlanacağını açıkladı. Bu özel kategorideki biletlerin dağıtımı, federasyonların kendi kriterlerine göre sadık taraftarlara yapılacak.

Maçlara göre standart bilet fiyatları ise şu aralıklarda seyrediyor:

Grup Maçları: 60 dolar – 2.735 dolar

Eleme Turları: 105 dolar – 1.775 dolar

Yarı Finaller: 420 dolar – 3.295 dolar

Final Maçı: 2 bin 30 dolar – 8 bin 860 dolar (Dinamik fiyatlandırma ile 57 bin dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.)

Sonuçlar şubat başında açıklanacak



Talebin arzı aşması nedeniyle biletler kurayla sahiplerini bulacak. Başvuru sahiplerine sonuçlar en erken 5 Şubat tarihinden itibaren e-posta yoluyla bildirilecek. Kurada bilet kazanan taraftarların ücretleri kayıtlı kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilecek. Bu aşamada bilet alamayan futbolseverler için turnuvaya yakın bir tarihte "son dakika satış" aşaması açılacak.