Türkiye’de en önemli sorunlardan biri de işsizlik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12,9 seviyesinde. Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2,3 puanlık azalış ile yüzde 43,6 oldu.

TALİP YILMAZ

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Pandeminin ardından hükümetin istihdamı koruma adına attığı kısa çalışma ödeneği ve işten çıkartma yasağı gibi uygulamalar, işsizlik oranının artmasını dizginledi. Ancak 2021 yılında pandemi önlemlerinin kalkması halinde işsizlik oranında ciddi sıçramalara şahit olabiliriz.

Umarız, aşı ile birlikte pandeminin etkisi azalır ve işsizlik oranları korkulan boyutta artmaz. Ancak işimizin zor olduğunu söylemeliyim. İşte böyle bir ortamda Özlem Bay Yılmaz arkadaşım, istihdam kapağını hazırladı. Özlem’in yaptığı haberde, şirketlerin işe alım iştahının geçen yıla göre düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Geçen yıl yaptığımız çalışmada 50 şirketin 46 bin 980 kişiye istihdam sağlama hedefi verirken, son araştırmamızda 2021 için 50 şirketin yeni istihdam hedefi yüzde 19,5 daralma ile 37 bin 835’e gerilemiş durumda.

Aslında bunun sinyalini iki sayı önce yaptığımız Almanak özel sayımızdaki CEO anket çalışmasında da görmüştük. Hatırlatmak gerekirse, 225 üst düzey yönetici ve patronun katıldığı anketimizde, sorduğumuz sorulardan biri de 2021 istihdam planıydı. Ankete katılanların yüzde 46,4’ü istihdam artışı planlamadığını söylerken, yüzde 8,1’i istihdamı azaltma planı olduğunu ifade etmişti.

Pandemi istihdam hedeflerini aşağı çekmenin yanında, işe alımda ve yetenek tercihlerinde de önemli değişimleri beraberinde getirmiş durumda. Pandemi nedeniyle işe alımlarda yüz yüze görüşmeler yerine dijital ortamda yapılan görüşmeler tercih ediliyor. İşe alım sürecindekilerin, dijital ortamda efor sarf ederek, insan kaynakları yönetimlerini ikna etmesi gerekiyor.

Bunun yanında pandemiyle birlikte dijitalleşme süreçleri, bu alanlara yönelik yeteneklerin daha çok tercih edilmesi sonucunu doğurmuş durumda. Şirketler, dijital dönüşüme ayak uydurmak için ‘tedarik zinciri, e-ticaret, bilgi işlem ve dijital dönüşüm’ gibi pozisyonlara uygun yetenekleri arıyor. Buna bağlı olarak yazılım uzmanları/mühendisleri, AR-GE mühendisleri, mobil uygulama geliştiriciler, ürün geliştirme yöneticileri, kullanıcı deneyimi uzmanları, kullanıcı arayüz tasarımı uzmanları, sistem mühendisleri, veri analitiği uzmanları gibi farklı uzmanlığa sahip olanlar öne çıkıyor.

Sağlıkla kalın…