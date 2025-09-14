Doğanın kalbindeki cennet: Akseki ve Bozkır'ın serin sırrı...

"Çocukluğum burada geçti"



1700 metre rakımlı Dipsiz Göl, yöre halkının belleğinde derin izler taşıyor. Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Cemalettin Deniz, çocukluk yıllarında gölde yaşadıkları hatıraları anlattı. Çocukluk yıllarında yaz aylarının Dipsiz gölde geçtiğini ve buraya neden Dipsiz Göl denildiğini de şu sözlerle anlatan Deniz "Yaz kış suyun seviyesi aynı durur. Dibi buz gibi, yüzeyi daha sıcak. Ama çok da tehlikelidir. Bugüne kadar 5-6 kişi burada boğularak hayatını kaybetti" dedi.