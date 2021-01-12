1 Soru 1 Cevap’ta bu hafta TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez ile biraraya geldik.

Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı kuraklık tehlikesinin etkilerini konuştuğumuz Suiçmez, “Eğer kuraklıkla ilgili yeterli derecede önlem alınamazsa pandemi kadar hatta pandemiden de fazla hem tarımı, hem üretici hem de tüketiciyi olumsuz etkileyecek” diyor. Gıda fiyatları başta olmak üzere kuraklığın etkileri ve alınması gerekenleri önlemleri anlatan Suiçmez’in açıklamaları şöyle: