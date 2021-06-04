Tarım sektörü, 11 milyar doları aşan dış satımla tarihinin en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin ihracatı geçen ay 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 65,5 artarak 16 milyar 480 milyon 210 bin dolara, ocak-mayıs döneminde de yüzde 38,3 yükselerek 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

Türkiye’nin tarım ihracatı ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artışla 11 milyar 57 milyon 202 bin dolara ulaştı.

Tarım sektörünün ocak-mayıs döneminde dış satımlarına bakıldığında Ocak-Mayıs 2021 tarihin en yüksek 5 aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. Tarım sektörü böyle ocak-mayıs döneminde ilk defa 10 milyar doları aşmış oldu.

Yılın 5 ayında sanayi ihracatı yüzde 40,4 artarak 63 milyar 934 milyon 543 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 51 yükselerek 2 milyar 320 milyon 556 bin dolara çıktı.

Türkiye’nin tarım ihracatı, yılın 5 ayında toplam ihracatın yüzde 13’ünü oluşturdu.

Tarımda en fazla ihracatı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi

Tarıma bağlı sektörler arasında söz konusu dönemde en fazla ihracatı 3 milyar 389 milyon 509 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi.

Bu sektörü 2 milyar 601 milyon 226 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 1 milyar 221 milyon 160 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 1 milyar 177 milyon 197 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 890 milyon 481 bin dolarla fındık ve mamulleri, 742 milyon 585 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 574 milyon 57 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 272 milyon 130 bin dolarla tütün, 113 milyon 148 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri izledi.

Tarıma bağlı sektörler arasında en az dış satımı 75 milyon 709 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri yaptı.

Tarım, bünyesindeki 10 sektörün 8’iyle atağa kalktı

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8’i ilk beş ayda ihracatını artırdı. Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 51,6 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Süs bitkileri ve mamulleri tarım bünyesindeki sektörler arasında en az dış satımı gerçekleştirmesine karşın ihracat artışında liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sektörü yüzde 29,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 28,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 28,1 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 16,9 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 11,7 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 11,6 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 2,3 ile fındık ve mamulleri takip etti.

Bu dönemde, zeytin ve zeytinyağı sektörünün ihracatı yüzde 7,1, tütün sektörünün dış satımı yüzde 20,4 azalış kaydetti.