Van kedisinin nesli için titiz çalışma: Hedef popülasyonu büyütmek

Bu durumun daha uzun süre bu şekilde devam edeceğinin altını çizen Kaya, "Van kedisi sahibi olan bir aile bizimle her zaman irtibatlı oluyor. Yani hastalığında, çiftleştirmesinde, doğumunda bizimle iletişim kuruyor. Van kedisi sahibi olmak ayrı bir ayrıcalık ve buna sahip olanlar da farkını gördüğü için onları bir aile olarak değerlendiriyoruz." dedi.