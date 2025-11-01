Yağmur bereketiyle marul 15 gün erken yetişti ama fiyatı uçtu

Ben tarladan ellerimle toplayıp mahalle sakinlerinin evlerine götürüp 4 tanesini 100 TL'ye satıyorum. Vatandaşlar manavdan 70 TL'ye alacaklarına 25 TL'ye alsınlar. Bazı vatandaşlar 5 marul 100 TL olmaz mı diyorlar yine veriyorum. Elimden geldiğince kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Son yağmurlar yağmasaydı tahminimce marullar, 1 ay sonra yeşerecekti. Bu yağmur geldiğinde önden gübrelerini attım ve aradan 15 gün geçtiğinde marullar yetişti. Normal şartlarda 15 gün sonra hasat yapmam gerekiyordu ama bu yağmurlardan sonra çok şükür erken yetişince bizde günlük topluyoruz. Çapa yaptığımda işçileri getiriyorum ama hasadı tek başıma yapıyorum. Kendimi bildim bileli çiftçiyim ve 10 yaşından beri tarlalardayım" ifadelerini kullandı.