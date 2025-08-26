"Yetişmez" denilen bölgede yüksek verim sağladılar

Varol, ekilen "Alberto" cinsi kuru fasulyenin Kanada'dan getirildiğini ve iklime uyum sağladığını belirterek, "Bu fasulye yemeklik kuru baklagil. Hem pişmesi çok hızlı oluyor hem de tadı çok güzel. Haziranın başında ekiyoruz, eylülün başında hasadını yapıyoruz. Daha sonra kurutma ve ayırma işlemlerinin ardından satışa başlıyoruz. Dönüm başına 300-400 kilo alsak çok güzel bir verim elde etmiş oluruz. Bu hedefe ulaşmak için gereken bütün çabayı gösteriyoruz" dedi.

Ailece çalıştıkları arazilerinden yüksek verim beklediklerini anlatan Varol, "Burası 8 kardeşin ortak kullandığı bir arazi. Hep birlikte çalışıyoruz. Hasat döneminde ailemiz, çocuklarımız ve dışarıdan gelen işçilerin desteğiyle bu işi el birliğiyle tamamlayacağız. İnşallah hasadı da daha bereketli bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.