İstihdam piyasasında en çok aranılan meslekler hangileri? Pandemi etkisinin devam etmesi ile beraber işverenler tarafından en çok ihtiyaç duyulan pozisyonlara genel olarak bakıldığında; finans yöneticileri ve uzmanları, iç denetim müdürleri, bütçe ve raporlama yöneticileri ile beraber teknik destek mühendisleri, proje mühendisleri ve satınalma uzmanı rollerinin başı çektiği görülüyor.

Dijitalleşme baş döndürücü bir şekilde devam ediyorken, bilgi teknolojileri sektöründe de birçok pozisyonda işe alım söz konusu. Yazılım uzmanlarından e-ticaret rollerine, dijital dönüşüm yöneticilerinden veri tabanı uzmanlarına kadar pek çok farklı alanda işe alım yapılacak.

İşte en çok aranan 16 meslek…