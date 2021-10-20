Facebook şirket ismini değiştirmek için gelecek hafta harekete geçmeye hazırlanıyor.

CEO Mark Zuckerberg’in şirketin yeni ismi konusunda atılacak adımı 28 Ekim’de yapılacak Connect konferansında açıklamayı planladığı, ancak açıklamanın daha erkende gelebileceği belirtiliyor.

Verge’nin konuya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre Facebook uygulama ismi olarak korunacak, ancak Instagram ve WhatsApp’ı da bünyesinde bulunduran Facebook şirketi bir ana şirket altına taşınacak.

Facebook 2004’te ilk olarak ‘TheFacebook’ ismiyle açılmıştı. 2005’te ‘the’ gitti sadece ‘Facebook’ kaldı.