Şirketleri Çin’de piyasa düzenleyici kurumları tarafından yakın markaja alınan, bir süre önce ise ortadan kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelen Alibaba ve Ant Group’un kurucusu Jack Ma artık Çin’in en zengin insanı değil.

Ma ve ailesi, 2019 ve 2020 yıllarında ‘Hurun Küresel Zenginler Listesi’nde Çin’in en zenginleri arasında ilk sırada yer almıştı.

Ma ve ailesinin serveti yüzde 22 artarak 360 milyar yuana ulaşsa da (Yaklaşık 55.7 milyar dolar) Ma listede 4. sıraya geriledi. Listenin ilk 3 sırasında su üreticisi Nongfu Spring’den Zhong Şanşan (550 milyar yuan), Tencent Holding’den Pony Ma (480 milyar yuan) ve e-ticaret girişimi Pinduoduo’dan Collin Huang (450 milyar yuan) yer aldı.

TikTok’un sahibi ByteDance’in kurucusu Zhang Yiming ise ilk kez Çinli milyarderler arasında ilk beş sırada yer aldı.

​Ma, 23 Ekim 2020’de yaptığı konuşmasında Çin’deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını ‘zamanın gerisinde kalmakla’ eleştirmişti.

Ma’nın bu konuşmasının ardından Kasım 2020’de Çinli finansal teknoloji şirketi Ant Group’un 35 milyar dolar civarında kaynak toplaması beklenen halka arzı eklenmedik bir şekilde askıya alınmıştı. Ant Group hisselerinin 10-10.5 dolar arasında işlem görmesi bekleniyordu ve talebin çok yüksek olduğu belirtiliyordu.

Aralık ayında ise Alibaba hakkında tekelcilik soruşturması açıldı.

Ma’nın eleştirel konuşmasının ardından gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu da iddia edilmişti. Uzunca bir süre kameralar önüne çıkmayan Jack Ma’nın kaybolduğu ya da tutuklandığı iddiaları ortaya atılmış; Ma yaklaşık 3 ay sonra çevrimiçi bir toplantıda ortaya 50 saniyelik bir videoyla ortaya çıkmıştı.

50 SANİYELİK VİDEO İLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kayıp iddialarının ardından Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberinde, Jack Ma’nın, yaklaşık 100 köy öğretmeniyle yaptığı video konferans görüşmesine yer verilmişti. Ma, 50 saniyelik videoda, her yıl öğretmenlerle Çin’in Sanya kentinde yaptıkları buluşmayı bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamayacaklarını belirterek, “Salgın geçtikten sonra tekrar görüşürüz.” ifadesini kullanmıştı.

Alibaba’nın kurucusu Ma’nın, Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından, 24 Aralık 2020’de, Alibaba’ya bağlı Ant Group’a yönelik başlatılan “tekelcilik” soruşturmasına ise değinmemesi dikkati çekmişti.

Dış basında ünlü iş adamının listede gerilere düşmesinin, özellikle son aylarda kurumların şirketine yönelik denetimleri sonrası yaşandığına dikkat çekiliyor.

Hurun Küresel Zenginler listesine göre koronavirüs salgınına rağmen dünyadaki toplam milyarder sayısı 412 artarak 3228’e yükseldi. Hurun’a göre, geçen yıl toplamda Çin, listeye dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla (259) milyarder ekledi.