Business Insider’ın LinkedIn verilerine dayandırdığı habere göre, temmuz ayından bu yana en az 10 DeepMind araştırmacısı Meta’ya geçti.

DeepMind’dan transfer edilen isimler arasında, Google’ın LaMDA ve PaLM 2 modellerinin geliştirilmesinde görev almış kıdemli araştırmacı Yuanzhong Xu ile Uluslararası Matematik Olimpiyatı’nda Google’a altın madalya kazandıran ekibin üyeleri de bulunuyor.

Meta ayrıca, büyük dil modellerinin bilgiye erişimini geliştiren çalışmalarıyla bilinen Mingyang Zhang ve otonom kod yazabilen yapay zekâ sistemleri üzerine uzmanlaşan Xinyun Chen’i de bünyesine dahil etti.

Meta, yalnızca DeepMind’dan değil, aynı zamanda Scale AI’nin güvenlik ve değerlendirme ekibi SEAL’den de araştırmacılar transfer etti. Son haftalarda en az altı SEAL üyesi Meta’ya geçti. Bu isimler arasında, yapay zekâ sistemlerinin güvenliğini ölçmek için geliştirilen “İnsanlığın Son Sınavı” testinin yazarlarından Ziwen Han ve Nathaniel Li de yer alıyor. Daha önce SEAL ekibine liderlik eden Summer Yue ve Julian Michael da Meta’ya katılmıştı.

Haziran ayında Meta, Scale AI’nin yaklaşık yarısını 14 milyar dolara satın almış ve şirketin CEO’su Alexandr Wang’i süperzekâ girişiminin başına getirmişti.