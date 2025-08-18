OpenAI'nın CEO'sundan çarpıcı uyarı

CNBC'nin haberine göre Altman, yatırımcıların genel olarak yapay zeka konusunda fazla heyecanlı olduğunu düşündüğünü ve bununla birlikte yapay zekanın uzun yıllardır gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri olduğunu söyledi.

Altman, bu durumu 1990’ların sonlarında internet temelli şirketler etrafında yaşanan ve dot-com balonu olarak bilinen süreçle kıyasladı. Mart 2000 ile Ekim 2002 arasında Nasdaq, internet şirketlerinin çoğunun gelir veya kar üretememesi nedeniyle değerinin neredeyse yüzde 80’ini kaybetmişti.

Uzmanlar ve analistler, yapay zekaya yönelik yatırımların hızla artmasından dolayı endişeli.

Alibaba kurucu ortağı Joe Tsai, Bridgewater Associates kurucusu Ray Dalio ve Apollo Global Management baş ekonomisti Torsten Slok, Altman ile benzer uyarılarda bulundu.

Slok, geçtiğimiz ay yayımladığı bir raporda, günümüzdeki yapay zeka balonunun internet balonundan daha büyük olduğunu ve S&P 500’deki ilk 10 şirketin 1990’lardakinden daha fazla değerli olduğunu belirtti.