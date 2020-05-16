Dünyanın dijitalleştiği şu günlerde; bir çoğu tarafından yakından takip edilen serbest meslek makbuzu hakkındaki gelişmeler merak uyandırıyor. Serbest meslek makbuzunun elektronik ortama geçmesi, aslında dünya gündemine uyumlu bir sistem haline geleceğini de gösteriyor.

e-Belge sisteminin düzenleyici kurumu olan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bu geçiş için 1 Haziran’ı belirleyerek aslında bir sektörü tamamen dijital ortama taşımış oldu.

e-Dönüşüm uzmanlarının bunun henüz bir başlangıç olduğunu işaret etmesi, dijitalleşmenin yeni ticari dünya kapılarını araladığını düşündürüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.