Basketbola lezzet geldi

izza Italiante, Türk Telekom Basketbol ile sponsorluk anlaşması imzaladı.


Türkiye Basketbol Ligi’nin güçlü temsilcilerinden Türk Telekom Basketbol Takımı, yeni sezonda Pizza Italiante ile lezzet dolu bir iş birliğine imza attı. “İyi yiyen, iyi yaşar” sloganıyla gastronomi dünyasına Ankara’dan giriş yapan markanın Armada’daki restoranında, yöneticiler ve takım oyuncularının katılımıyla gerçekleşen törende açıklamalarda bulunan Pizza Italiante Kurucu Ortağı Suat Gürcan, Türk Telekom Basketbol Takımı’nın sponsorları arasında yer almaktan büyük bir onur duyduklarını ifade ederek, bu işbirliği ile spora ve taraftarlara unutulmaz bir sezon yaşatmayı hedeflediklerini söyledi.

Basketbol keyfi, İtalyan pizzalarıyla ikiye katlanacak

2025 – 2026 sezonu için gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması kapsamında Türk Telekom Basketbol’un ev sahibi olduğu maçlarda, localara özel İtalyan lezzetleri sunumu, pizza arabasından sıcak pizza servisi, Pizza Italiante’de yemek hediyeli yarışmalar ve taraftar çekilişleri gibi basketbola lezzet katacak etkinlikler gerçekleştirilecek. 
 

