Camsız 'cam kenarı koltuk' satan iki havayolu şirketinin başı ağrıyacak

Delta Air Lines ve United Airlines, yolcuların ekstra ücret ödeyerek satın aldıkları “pencere koltuklarının” gerçekte penceresiz olduğunu iddia ederek açtıkları davalarla karşı karşıya.


Camsız 'cam kenarı koltuk' satan iki havayolu şirketinin başı ağrıyacak

CNN'in haberine göre yolcular, kendilerini boş bir duvarın yanındaki koltuklarda bulduklarını belirtiyor.

Davalar, United için San Francisco federal mahkemesinde, Delta için ise Brooklyn, New York federal mahkemesinde açıldı. Her iki davada da bir milyondan fazla yolcu için milyonlarca dolarlık tazminat talep ediliyor.

Şikayetlerde, bazı Boeing 737, Boeing 757 ve Airbus A321 uçaklarındaki koltukların, klima kanalları, elektrik hatları veya diğer bileşenlerin yerleşimi nedeniyle penceresiz olduğu ifade ediliyor. 

Yolcular, Delta ve United’ın bu koltukları rezervasyon sırasında işaretlemediğini ve bunun rakipleri Alaska Airlines ve American Airlines tarafından yapıldığını belirtiyor.

Davalar, yolcuların pencere koltuklarını uçma korkusunu azaltmak, hareket hastalığını önlemek, çocuğu meşgul etmek, ekstra ışık almak veya dışarıyı izlemek amacıyla satın aldığını vurguluyor. 

United davasında, “"Davacılar, satın aldıkları koltukların penceresiz olduğunu bilseydi, bunları seçmezlerdi — çok daha azına ek ücret öderlerdi" ifadesi yer alıyor. Delta davasında da benzer bir ifade kullanıldığı söyleniyor.

