DHL eCommerce Türkiye 3 ayrı kategoride Top Employer Sertifikası aldı

DHL eCommerce Türkiye, çalışan odaklı insan kaynakları uygulamaları ve kapsayıcı kurum kültürüyle, uluslararası Top Employers Institute tarafından verilen Top Employer Europe 2025, Top Employer Large Enterprise 2025 ve Top Employer Turkey 2025 sertifikalarının sahibi oldu. MNG Kargo’nun DHL ailesine katılmasıyla başlayan entegrasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, faaliyetlerine yeni adıyla devam eden DHL eCommerce Türkiye, çalışan memnuniyetini odağına alarak geçirdiği çok boyutlu dönüşüm sürecindeki uygulamalarıyla Avrupa, Büyük Ölçekli Şirketler ve Türkiye kategorilerinde sertifikanın sahibi oldu. DHL eCommerce Türkiye, sertifikasyon süreci kapsamında bağımsız denetimden geçerek bu unvanları almaya hak kazandı.

DHL eCommerce Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Seda Armağan, sertifika sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “MNG Kargo’dan DHL eCommerce’e dönüşüm sürecinde sadece marka değişimine değil, kurum kültürümüzü de dönüştürmeye odaklandık. Çalışma arkadaşlarımızı odağımıza aldığımız limitsiz büyüme felsefemizle, çalışan deneyimini sürekli iyileştirmeyi önceliğimiz haline getirdik. Geri bildirim kültürünü güçlendirmek, fırsat eşitliği sağlamak ve herkesin kendini güvende hissettiği bir çalışma ortamı yaratmak için çok yönlü projeler yürüttük. Bu çalışmalarımızla Great Place to Work sertifikasına sahip olmamızın ardından, şimdi hem Avrupa hem Türkiye hem de büyük ölçekli işletmeler kategorilerinde Top Employer sertifikasını kazandık. Bu başarıları çalışmalarımızın uluslararası bir onayı olarak değerlendiriyor ve gurur duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte öğrenmeye, gelişmeye ve daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz.”

Top Employers Institute CEO’su David Plink ise “Teknolojik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve değişen sosyal dinamikler gibi sürekli değişimlerin yaşandığı bir ortamda, bireylerin ve kurumların bu zorlukların üstesinden gelme çabası gerçekten ilham verici. Bu yıl Top Employers Sertifikasyon Programı, dünya standartlarında İK stratejileri ve uygulamalarını tutarlı bir şekilde hayata geçiren kurumların kararlılığını öne çıkarıyor. Top Employers, hem çalışanların gelişimini ve iyi olma halini destekliyor hem de iş dünyasını zenginleştiriyor. 2025’in insan odaklı liderlerini ve ekiplerini kutlamaktan gurur duyuyoruz” dedi.

DHL eCommerce Türkiye İK çalışmaları 20 başlık altında değerlendirildi

Top Employers Institute, dünya genelinde faaliyet gösteren şirketlerin insan kaynakları süreçlerini İnsan Kaynakları Stratejisi, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Eğitim & Gelişim, Çeşitlilik, Kapsayıcılık, Çalışan Esenliği gibi 20 başlık altında değerlendirerek, elde ettikleri sonuçlar doğrultusunda sertifikalandırıyor. Top Employers sertifikası, insan kaynakları uygulamalarında mükemmelliğin küresel ölçekteki bir göstergesi olarak, kurumların çalışanlarına değer verme konusundaki kararlılığını temsil eden bir referans olarak kabul ediliyor.

İnsan ve kültür dönüşümünde önemli uygulamalar hayata geçirildi

Bu yılki değerlendirmede üç farklı kategoride Top Employer sertifikası alan DHL eCommerce Türkiye, insan ve kültür dönüşümü sürecinde önemli uygulamalara imza attı. Mutlu çalışanları insan kaynakları stratejisinin temeline konumlandıran DHL eCommerce Türkiye, sistemsel entegrasyon, açık iletişim ortamı, kapsayıcı liderlik anlayışı ve dijitalleşme odaklı İK stratejileriyle çalışan memnuniyetini artırmayı öncelik haline getirdi. Şirket genelinde yürütülen çalışan bağlılığı anketleri, kariyer gelişim programları ve yurt dışında çalışma başta olmak üzere destek süreçleri ile hem bireysel hem kurumsal başarıyı sürdürülebilir kılmaya yönelik uygulamalar hayata geçirildi.

