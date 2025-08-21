İDO ve Gezinomi iş birliğine imza attı

Türkiye'de deniz taşımacılığında 38 yıllık bir geçmişe sahip olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yolcularına daha geniş erişim ve kolaylık sağlamak için önemli bir adım attı. İDO, tatil, tur ve konaklama seçenekleri sunan dijital seyahat platformu Gezinomi ile iş birliği yaparak yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde yeni fırsatlar sunma hedefinde. Bu ortaklık, 20 Ağustos tarihinde İDO’nun Yenikapı’daki ofisinde her iki tarafın yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen imza töreni ile resmiyet kazandı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), yolcularına daha kolay ve erişilebilir bir seyahat deneyimi sunmak için Gezinomi ile iş birliği yaptı. Bu kapsamda İDO sefer biletleri artık Gezinomi’nin dijital platformları üzerinden de satışa sunulacak. Yolcular, deniz ulaşımı için biletlerini hızlı, güvenilir ve kullanıcı dostu bir altyapı üzerinden satın alarak seyahat planlarını daha pratik şekilde yapabilecek.

İDO Genel Müdürü Dr. Murat ORHAN, yaptığı açıklamada iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “İDO olarak yolcularımızın seyahat deneyimini sürekli geliştirmeyi önemsiyoruz. Gezinomi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde bilet satış ağımızı genişletirken, yolcularımıza daha fazla erişim kanalı sunuyoruz. Aynı zamanda, Samos, Leros, Rodos ve Midilli Ege Adalarında tatil planlayan yolcularımız için paket turları da Gezinomi aracılığı ile sunmuş olacağız. Amacımız, deniz yolculuğunu tercih eden misafirlerimizin hem biletlerine hem de tatilde ihtiyaç duyacakları her türlü hizmete en hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak.

"İDO’NUN PLATFORMUMUZA DAHİL OLMASI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Gezinomi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Selen KILIÇÖZGÜRLER yapılan ortaklığa dair şöyle konuştu: “İDO ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Gezinomi için büyük önem taşıyor. Kullanıcılarımıza yalnızca tatil ve konaklama değil, aynı zamanda ulaşım çözümleri de sunarak seyahat deneyimlerini tek bir çatı altında kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Ürün segmentimize feribot biletlerini de dahil ederek hem bilet satışlarında hem de paket tur alternatiflerinde tatil severler için ürün çeşitliliğini artırdık. İDO’nun güçlü sefer ağı ile dijital gücümüzü bir araya getirerek müşterilerimize daha kapsamlı bir hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

2024 yılından itibaren yatırımları ve faaliyetleriyle öne çıkan İDO, tatilciler ve seyahat tutkunlarına yönelik hizmetlerini sürekli geliştiriyor. Yeni iş birliklerine imza atan İDO, sunduğu çeşitli avantajlarla hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Esnek bilet seçeneğiyle, önceden alınmış biletlerde değişiklik yapma olanağı sunarken; seyahat sağlık sigortası, e-sim, bilet iptal sigortası gibi hizmetlerden araç kiralama seçeneklerine kadar birçok çözüm sağlıyor. Ayrıca gemi ve terminallerde telefon şarj cihazlarına erişim, şarjlı tekerlekli sandalyeler için özel şarj istasyonları, yeme-içme alanları gibi çeşitli imkanlarla yolcularına pek çok olanak sunuyor. Tüm bunların yanı sıra taksitli ödeme seçenekleri ile bilet alımını daha erişilebilir hale getiren İDO, hizmetlerini bir adım ileri taşıyarak artık Gezinomi platformu üzerinden de daha büyük kitlelere erişebilecek.

