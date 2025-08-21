Doğanlar Mobilya Grubu’nda yeni dönem

Doğanlar Mobilya Grubu’nda üst düzey yönetimde bayrak değişimi yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su İsmail Doğan, görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan’a devretti. Türk mobilya sektörünün “ilk kadın CEO’su” unvanına sahip olan Erturan, uluslararası deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla grubun sürdürülebilir büyüme yolculuğuna liderlik edecek.

Küresel Tecrübe ve Liderlik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Nottingham Üniversitesi MBA derecesine sahip Mutlu Erturan; Yapı Kredi Bankası, IBM, Doğan Online ve Hepsiburada gibi sektörünün öncü şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Son olarak İngiltere merkezli Mage Biotechnologies’te CEO olarak görev alan Erturan, 2022-2025 yılları arasında Doğanlar Mobilya Grubu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. Kariyerinde dijital dönüşüm, operasyonel mükemmeliyet ve sürdürülebilir büyüme alanlarında önemli projelere imza attı.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon

Doğanlar Mobilya Grubu; Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, RuumStore ve BİGA Home markalarıyla hem Türkiye’de hem de yurt dışında güçlü bir varlık gösteriyor. Grup, üretim süreçlerinde geri dönüşümlü kumaş kullanımı, biyobazlı sunta üretimi ve GES yatırımları gibi çevre dostu adımlar atarak 2050 yılı net sıfır emisyon hedefine ilerliyor. Maltepe, Düzce ve Çanakkale’deki tasarım merkezlerinde VR/AR teknolojileri ve yapay zekâ destekli sistemlerle verimlilik artırılıyor.

Kadın Liderlik ve Çeşitlilik

Erturan’ın CEO’luk görevi, yalnızca Doğanlar Mobilya Grubu için değil, Türk mobilya sektörü için de tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Grup; kadın istihdamını artıran politikaları, mentorluk programları ve fırsat eşitliği odaklı yaklaşımıyla sektörde öncülüğünü sürdürüyor.

Yeni Dönemin Hedefleri

Mutlu Erturan liderliğinde grup; sürdürülebilir büyüme, kârlılık dengesi, dijitalleşme ve küresel pazarlarda etkinliğini artırma hedeflerine odaklanacak. Mutlu Erturan, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

“2022’den bu yana Doğanlar Mobilya Grubu’nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak grubun stratejik hedeflerine katkı sağladım. Şimdi bu hedefleri hayata geçirme sürecinde daha aktif bir rol üstlenmekten heyecan duyuyorum. Kadın liderlerin iş dünyasında daha görünür olmasının yalnızca şirketler için değil, toplumun geleceği için de kritik olduğuna inanıyorum. Doğanlar Mobilya Grubu’nu küresel pazarlarda daha güçlü bir oyuncu haline getirecek adımlar atmaya kararlıyız.”

İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanlığına Getirildi

Doğanlar Mobilya Grubu’nda üst düzey görev değişikliğiyle birlikte güçlü bir bayrak devri daha yaşandı. Şirketin CEO’luk görevini 15 Ağustos 2025 itibarıyla Mutlu Erturan’a devreden İsmail Doğan, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubun stratejik yolculuğunu yönetmeye devam edecek.

Deneyim ve Vizyonla Güçlü Bir Liderlik

Çanakkale’nin Biga ilçesinde doğan İsmail Doğan, Doğanlar Mobilya Grubu bünyesinde üretimden yönetime uzanan farklı kademelerde görev aldı. Grup çatısı altında Genel Müdürlük yapan Doğan, ardından Doğanlar Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak stratejik kararlarda aktif rol üstlendi. Sektörün gelişimine katkı sunan derneklerde önemli görevler üstlenerek mobilya endüstrisine destek verdi. Son olarak Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su olarak şirketin dönüşüm sürecine liderlik etti.

Kurumsal Devamlılık ve Gelecek Vizyonu

İsmail Doğan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmesi, Doğanlar Mobilya Grubu’nda liderlikte süreklilik ve istikrarı simgeliyor. Grup, bu stratejik görev dağılımıyla hem kurumsal hafızasını korumayı hem de küresel büyüme hedeflerini hızla gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İsmail Doğan: “Bayrağı Daha Yükseğe Taşıyacağız”

Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Doğanlar Mobilya Grubu’nu bugünlere taşıyan değerlerimizden aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. CEO’luk görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğüm dönemin ardından, Yönetim Kurulu Başkanı olarak grubumuzun sürdürülebilir büyüme vizyonuna liderlik edecek olmak benim için büyük bir gurur. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte hedefimiz, bayrağı daha da yukarılara taşımak ve global ölçekte güçlü bir oyuncu olmaktır.”