"Dünyada bir ilke imza attık"

Zurich Türkiye ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliği ile dünyada ve Türkiye’de ilk kez kredi borcu ve sağlık sigortası aynı anda güvence altına alınacak.

Bireyler kredi kullanırken, gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık sorunları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşama endişesi taşıyabiliyor. Bu endişeyi ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilen “Kredim ve Sağlığım Güvende” ürünüyle kredi süresince hem ödeme gücü hem de sağlık güvenliği teminat altına alınıyor.

Yatarak Tedavi ve Kredi Koruma Tek Pakette

Zurich Sigorta Grubu Türkiye’nin yeni ürünü, yatarak tedavi ve kredi koruma teminatını bir arada sunarak hem sağlık hem de finansal güvence sağlıyor. Ürün kapsamında, kredi süresi boyunca cerrahi veya dahili nedenlerle 3 gün ve üzeri yatarak tedavi görülmesi durumunda, hem tedavi masrafları karşılanıyor hem de tedavi tarihinden itibaren kalan kredi borcu teminat kapsamında ödeniyor.

Dijital Asistans ile Sınırsız Destek

Poliçe sahipleri, aynı zamanda online görüntülü medikal danışma, psikolojik danışma ve diyetisyen danışma hizmetlerinden de sınırsız olarak faydalanabiliyor.

Zurich Sigorta Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, Zurich Türkiye olarak, finans sektörünün en yaratıcı şirketlerinden biri olduklarını vurguluyor. Müşterilerinin hayatına değer katmak ve onların gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak için yaratıcı çözümler ürettiklerini ifade eden Yıldız, şunları söylüyor:

"Türkiye’nin ilk bireysel ve KOBİ siber güvenlik ürünleri, ilk gerçek evcil hayvan (pet) sigortası ve yine bir ilk olan tek poliçede KOBİ’lerin tüm sigorta ihtiyaçlarını karşılayan çözümlerimizden sonra, çok değerli iş ortaklarımızdan biri olan Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile geliştirdiğimiz bu ürün ile yine bir ilki başardık. İlk etapta TEB Şubelerinden Uzun Süreli Kredi Sağlık Sigortası adıyla müşterilerimize sunduğumuz bu yenilik, aynı zamanda dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Zurich Türkiye olarak, müşterilerimizin geleceğini güvence altına almak için yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

