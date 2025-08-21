İGA İstanbul Havalimanı “2024 Sürdürülebilirlik Raporu”nda hedef yükseltti

İGA İstanbul Havalimanı 2024 yılı “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladı. Çifte önemlilik (double materiality) analizi* ile paydaş görüşleri ve finansal etkiler dikkate alınarak hazırlanan rapor, İGA’nın çevresel, sosyal ve ekonomik katkılarını ortaya koyarken, kültürel ve yapısal kazanımları da yansıtıyor.

Sürdürülebilirliği stratejik plan ve uygulamalarının merkezine alan İGA İstanbul Havalimanı, “Odağımız Dünya, Hedefimiz Gelecek” yaklaşımıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda; 2024 yılı sera gazı emisyonlarını bir önceki yıla göre %1,4, yıl sonu öngörüsüne göre %10,5 altında tamamladı. 2050 yılına kadar ‘Net Sıfır Emisyon’ hedefine ulaşmayı taahhüt eden İGA, yenilenebilir enerji kullanımına yönelik 2030 hedefini de yüzde 50’den yüzde 90’a yükseltti.

Bu çerçevede 212 milyon avro yatırımla yaklaşık 3 milyon metrekare alanda inşa edilen 199,32 megavat gücündeki Eskişehir Güneş Enerji Santrali (GES) projesi kapsamında yıllık 340 milyon kilovatsaat enerji üretilmesi planlanıyor. 2025 yılı son çeyreğinde devreye alınması beklenen GES yatırımı sayesinde İGA İstanbul Havalimanı, tükettiği elektriğin tamamını güneş enerjisinden sağlayan dünyadaki ilk büyük havalimanı unvanına sahip olacak.

İklim Direnci İçin Bilimsel Hazırlık: TÜBİTAK ile İş Birliği

Operasyonlarını değişen iklim koşullarına karşı dirençli hâle getirmek için yoğun çaba harcayan İGA, olası senaryoları bilimsel veriler doğrultusunda değerlendiriyor. TÜBİTAK MAM iş birliğiyle başlattığı “İstanbul Havalimanı İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı” kapsamında, bölgesel iklim simülasyonları kullanılarak, havaalanı operasyonlarının iklim değişikliğinden nasıl etkilenebileceği analiz ediliyor; riskler değerlendiriliyor ve uzun vadeli uyum stratejileri geliştiriliyor.

Her yıl yayımlanan “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yalnızca bir bilgilendirme aracı olarak değil, aynı zamanda öğrenme süreçlerinin ve gelişim alanlarının da paylaşıldığı bir araç olarak tanımlayan İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, küresel havacılık sektörüne, sürdürülebilirlik alanında imza attılan ‘iyi örnekler’le de liderlik edebilmenin büyük bir gurur olduğunu vurguladı. Havacılık sektörünün dönüşümünde aktif bir rol üstlenme hedefiyle; Aralık ayında Atina’da 43 öncü kuruluştan biri olarak “Aviation4All Bildirgesi”ni imzaladıklarını hatırlatan Bilgen sözlerini şöyle sürdürdü:

“İGA İstanbul Havalimanı’nın gerek küresel havacılıktaki rolü gerekse de ülke ekonomisi ve ticareti içinde üstlendiği sorumluluğun büyüklüğü, bize hayati bir konuda daha görev yüklüyor; çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmak.

Biz de bu doğrultudaki çalışmalarımızı çok boyutlu biçimde yürütüyoruz. Operasyonel süreçlerimizi ise, güvenlikten ödün vermeden sürdürüyor; yıl boyunca düzenlediğimiz uçuşlarla küresel havacılık sektörüne önemli katkılar sunuyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, enerji verimliliğini artırmak ve doğal kaynakları daha etkin kullanmak amacıyla çevresel sürdürülebilirlik projelerine öncelik veriyoruz. Toplumsal faydayı gözeten sosyal sorumluluk projeleriyle, yerel halktan çalışanlarımıza kadar geniş bir paydaş grubunun yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında ise, inovatif yatırımlar ve dijital dönüşüm stratejileriyle hem ülke ekonomisine hem de küresel rekabet gücümüze katkı sağlıyoruz. Bu bütüncül yaklaşım sayesinde, sadece bir havalimanı değil; aynı zamanda geleceğin yaşam alanlarını şekillendiren bir vizyon merkezi olma yolunda ilerliyoruz.”

İGA İstanbul Havalimanı “2024 Sürdürülebilirlik Raporu”nda öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

• İGA Akademi kapsamında; çalışanların havacılık sektörü becerilerini geliştirmeye yönelik 20.494 farklı eğitime katılım sağlandı ve memnuniyet oranları yüzde 95’in üzerinde gerçekleşti. İGA Akademi Uluslararası Eğitimleri’ne yapılan her 1 TL’lik yatırım, katılımcılara 2,51 TL sosyal fayda sağladı. Ayrıca, havacılık sektöründeki iş birliklerini güçlendirmek, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak ve sektör profesyonellerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla 2024 yılında 24 paydaşla birlikte İGA Akademi Paydaş Danışma Kurulu hayata geçirildi.

• Kapsayıcı ve refah odaklı bir havalimanı hizmeti için hayata geçirilen Deneyim İlkeleri ve Misafir Deneyimi Politikası sayesinde, 2022’de 3,73 olan müşteri deneyimi olgunluk seviyesi 2024 yılında 4,04’e yükseltildi. Çok Özel Misafir Odaları ve Özel Yolcu Hizmet Noktası’nın isimleri Sessiz Oda olarak değiştirildi; görme engelli misafirlerin bağımsız seyahatlerini daha da kolaylaştırmak için İstanbul Airport mobil uygulamasındaki iç mekân Rota Yanımda özelliğine ‘canlı bağlantı’ hizmeti eklendi.

• İleri Seviye Atık Ayrıştırma Uygulamaları kapsamında; günde ortalama 164 ton atık ayrıştırıldı; bu atığın yüzde 34,07’si geri dönüştürüldü. Sahadaki 262 atık konteynerine doluluk sensörleri entegre ederek, atık toplama kaynaklı emisyonlarımızı optimize ettik.

• İstanbul Havalimanı ekosistemini dönüştürme yolunda, havalimanında en fazla atık üreten firmalarla süreç iyileştirme çalışmaları başlatıldı.

• Su Güvenliği önceliği doğrultusunda; drenaj ve arıtılmış suyu değerlendiren ters ozmoz tesisleri devreye alınarak, soğutma suyu sistemlerinde kullanma suyu ‘döngüsel’ hâle getirildi. İGA İstanbul Havalimanı 2024’te toplam su tüketiminin yüzde 27’sini geri kazanılmış sudan karşıladı.

