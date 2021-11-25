Elon Musk, Binance CEO’su Changpeng Zhao’yla Dogecoin nedeniyle Twitter üzerinden yaşadığı tartışmada “Binance’ı kullanan Doge sahiplerinin kendilerinden kaynaklanmayan sorunlara karşı korunması gerek” dedi.

Independent’ın haberine göre SpaceX CEO’su Elon Musk, Binance CEO’su Changpeng Zhao’yla Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı.

Musk, 23 Kasım‘da CEO’yu etiketleyerek paylaştığı bir tweette “Hey CZ, Doge müşterileriyle ilgili neler oluyor? Kulağa şüpheli geliyor” dedi.

Hey @cz_binance, what’s going on with your Doge customers? Sounds shady. — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2021

Zhao ise yanıt olarak “Elon, bunun en son Doge cüzdanıyla ilgili bir sorun olduğundan epey eminiz. Şu an geliştiricilerle iletişim halindeyiz. Bunun senin için yol açabileceği herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zhao tweetinde, Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’da yer alan, Tesla’nın bir yazılım hatası nedeniyle ABD’de 12 bin otomobilin geri çağırdığı haberini de paylaşarak Musk’a “Burada ne oldu?” dedi.

I don’t use Binance (tried at one point, but signup was too many hoops to jump through), so no inconvenience to me personally. Just raising this issue on behalf of other Doge holders. — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2021

Musk, CEO’nun gönderisine “Binance kullanmıyorum (bir kez denedim, kaydolmak için bir sürü aşamadan geçmek gerekiyordu), dolayısıyla benim açımdan bir sorun oluşmadı. Sadece diğer Doge sahipleri adına bu konuyu gündeme getirdim” yanıtını verdi.

Zhao daha sonra “şüpheli” ifadesini gördüğünde “fazla tepki gösterdiğini” söyleyerek, sorunun çözümü için çalıştıklarını belirtti. Musk ise “Anlaştık” diyerek tartışmayı noktaladı.

Sounds good — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2021

Ancak Musk, bu atışmadan bir gün sonra yine Binance’e yönelik bir tweet paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, 24 Kasım’da paylaştığı bir gönderide kripto para ekosistemlerinde Binance ve Robinhood gibi merkezi borsalara bağımlılığın sonlandırılması gerektiğini savundu. Bunun üzerine bir başka kullanıcı da “Senin anahtarın değilse, senin kripton değildir” diye yazdı.

Elon Musk ise “Kesinlikle” diye bir tweet atarak destek mesajı verdi.