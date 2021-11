Elon Musk, Binance CEO’su Changpeng Zhao’yla Dogecoin nedeniyle Twitter üzerinden yaşadığı tartışmada “Binance’ı kullanan Doge sahiplerinin kendilerinden kaynaklanmayan sorunlara karşı korunması gerek” dedi.

Independent’ın haberine göre SpaceX CEO’su Elon Musk, Binance CEO’su Changpeng Zhao’yla Twitter üzerinden bir tartışma yaşadı.

Musk, 23 Kasım‘da CEO’yu etiketleyerek paylaştığı bir tweette “Hey CZ, Doge müşterileriyle ilgili neler oluyor? Kulağa şüpheli geliyor” dedi.

Zhao ise yanıt olarak “Elon, bunun en son Doge cüzdanıyla ilgili bir sorun olduğundan epey eminiz. Şu an geliştiricilerle iletişim halindeyiz. Bunun senin için yol açabileceği herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zhao tweetinde, Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’da yer alan, Tesla’nın bir yazılım hatası nedeniyle ABD’de 12 bin otomobilin geri çağırdığı haberini de paylaşarak Musk’a “Burada ne oldu?” dedi.

I don’t use Binance (tried at one point, but signup was too many hoops to jump through), so no inconvenience to me personally. Just raising this issue on behalf of other Doge holders.

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2021