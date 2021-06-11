Toyota Land Cruiser’ın yeni neslini Dubai’de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı. Toyota’dan yapılan açıklamaya göre, yeni Land Cruiser 2021 yaz aylarından itibaren dünya çapında yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunmaya başlayacak.

Açıklamaya göre tamamen yenilenen Land Cruiser, LC 300 versiyonuyla SUV ürün gamının yeni amiral gemisi konumunda olacak.

Yeni Land Cruiser’in motor, şanzıman ve platformu yeni.

Açıklamaya göre yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafifleşti.Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki yol tutuşunu iyileştiriyor.

Yeni Land Cruiser çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor.Çoklu Arazi Seçim Sistemi zemin yüzeyinin durumuna karar vererek otomatik olarak en uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu sağlıyor.

Land Cruiser’ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3,5 litre benzinli ve 3,3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde edildi.

Ön Çarpışma Sistemi gibi ileri seviye kaza önleme özelliklerinin yanı sıra yeni Park Etme Destek Freni ile araç, park edilirken öndeki ve arkadaki engelleri tanıyarak olası kazaların önüne de geçebiliyor. AA