Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Intel CEO’su Lip-Bu Tan son derece çıkar çatışması içindedir ve derhal istifa etmelidir. Bu sorunun başka çözümü yok,” ifadelerini kullandı.

CNBC'nin haberine göre Trump’ın açıklamasının ardından Intel hisseleri, ABD piyasaları açılmadan önce yapılan işlemlerde değer kaybetti.

Konuyla ilgili Intel tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lip-Bu Tan, Mart ayında Pat Gelsinger’ın yerine Intel’in yeni CEO’su olarak atanmıştı. Tan, daha önce 2021 yılına kadar Cadence Design Systems’ın CEO’luğunu yürütmüştü.

Tan’ın göreve gelişinin ardından, ABD Senatosu’ndan da bazı eleştiriler geldi. Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Tan’ın Çinli şirketlerle olan bağlantılarını sorgulamıştı ve daha önce Cadence Design ile ilgili açılmış bir ceza davasına atıfta bulunmuştu.

Şirket ise Çin Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi’ne donanım ve yazılım sattığını ve ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiğini kabul kabul etmişti.