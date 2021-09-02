Twitter, kötüye kullanım ortadan kaldırmaya yardımcı olacağını umduğu bir özelliği test ediyor. Güvenlik Modu, nefret dolu sözler kullanan veya insanlara sürekli istenmeyen yorumlar gönderen hesapları işaretleyip ve yedi gün boyunca engelleyecek. Engellenen kişiler bu süre boyunca engellendikleri hesabı takip edemeyecek, Tweet’lerini göremeyecek ve mesaj atamayacak

Kullanıcılar otomatik olarak engellenen hesapları görebilecek ve istenmesi durumunda engeli kaldırabilecek.

BBC’nin haberine göre Güvenlik Modu, başlangıçta küçük bir kullanıcı grubu üzerinde test edilecek.

Bu özellik ayarlardan etkinleştirilecek ve sistem hem tweet’in içeriğini hem de tweet yazarı ile yanıtlayan arasındaki ilişkiyi değerlendirecek. Kullanıcının takip ettiği veya sıklıkla etkileşimde bulunduğu hesaplar otomatik olarak bloke edilmeyecek.

Twitter’ın İngiltere Kamu Politikası Başkanı Katy Minshal, “Twitter’daki rahatsız edici etkileşimleri otomatik olarak azaltmanıza olanak tanıyan ve dolayısıyla herkese açık konuşmaların sağlığını iyileştiren bir özellik olan Güvenlik Modu’nu sunuyoruz” diyor.