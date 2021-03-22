Twitter geçtiğimiz haftalarda “Geri Al” özelliğini test etmeye başladığını duyurmuştu. Bilişim dünyasında büyük ses uyandıran gelişme sonrası gözler Twitter’a çevrildi. Ancak uzmanlar tarafından Twitter’ın denediği özellikle ilgili yapılan paylaşımlar “Twitter’da “Geri Al” özelliği ücretli mi olacak? ” sorusunu akıllara getirdi.

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım platformu Twitter bir dizi yeniliği test etmeye başlıyor. Bunlardan biri tweet’lerin düzeltilmesine imkan sağlayan “Undo” yani “geri al” alma seçeneğini aktiflemek.

Ancak “Undo” yani “Geri Al” özelliğiyle ilgili Yazılımcı Jane Manchun Wong’un yaptığı paylaşımlar Twitter kullanıcılarında soğuk duş etkisi yarattı.

“UNDO” TUŞU ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Ünlü yazılımcının özelliğin taslaklarıyla ilgili yaptığı paylaşıma göre “Undo” yani “Geri Al – Düzenle” tuşu ücretli olarak kullanılabilecek.

Ancak hemen belirtelim ki Twitter uygulamayı henüz resmi olarak başlatmadı. Yani şuan test aşamasında olan özellikle resmen başlatıldığında ücretsiz olabilir. Kesin bilgi Twitter tarafından uygulamanın başlatılması ya da konuyla ilgili açıklama yapılmasının ardından belli olacak.