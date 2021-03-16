Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Türkiye fabrikasının 29 Mart’ta açılacağı duyuruldu. 5 milyon adet telefon üretme kapasitesine sahip olacak fabrikada, 2 bin kişilik istihdam edilecek.

Çinli ekonomi devi Xaomi’nin üretime başlayacağı tarih belli oldu. Xiaomi’den yapılan açıklamada İstanbul’da kurulacak olan fabrikanın 29 Mart 2021’de açılacağı duyuruldu.

Fabrikada yılda beş milyon adet telefon üretilmesi öngörülüyor. Fabrikanın açılmasıyla beraber 2 bin kişilik istihdam yapılacağı belirtildi.

Xiaomi ve Salcomp’un kuracağı fabrikanın açılışına, Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew ve Salcomp Avrupa Direktörü David Chang’in katılacağı bildirildi.

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK

Türkiye akıllı telefon üreticilerine yerli üretim teşvikleri sağlıyor. Bu sayede Türkiye’de üretilecek olan başlangıç segmentindeki telefonların fiyatları da aşağı çekilecek.

OPPO TEST ÜRETİMİNE BAŞLADI

Bir diğer Çinli telefon üreticisi Oppo, İstanbul Tuzla’da kurulan fabrikada test üretimine başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fabrikayı ziyaret etmişti.