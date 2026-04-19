'Discover Kaçkar' ile bölgesel markalaşma hamlesi

17 Nisan’da başlayan Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı; Rize ve Artvin Valiliklerinin himayelerinde, Rizem Kültür ve Turizm Derneği’nin destekleriyle gerçekleştiriliyor. 17-18 Nisan 2026 tarihlerinde Çay Çarşısı’nda düzenlenen fuar, “Discover Kaçkar” turizm stratejisi kapsamında hayata geçirilirken; doğa, kültür ve gastronomi turizmine odaklanan yapısıyla bölgenin uluslararası turizm vitrinine taşınmasını hedefliyor.

Kaçkarlar Turizm Profesyonellerini Aynı Masada Buluşturdu

Fuar kapsamında başlayan B2B görüşmeler, yerli ve yabancı turizm profesyonellerini aynı platformda buluşturdu. 16 ülkeden 150 acentenin katılım sağladığı organizasyonda, tur operatörleri, seyahat acentaları ve otel temsilcileri arasında gün boyu iş görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Bu görüşmelerin, bölgenin turizm potansiyelinin uluslararası pazarlara açılmasında önemli rol oynaması bekleniyor. Kaçkarlar’ın doğa, gastronomi ve kültürel zenginlikleriyle küresel ölçekte güçlü bir destinasyon haline gelmesi adına B2B organizasyonların kritik önem taşıyor. Fuar süresince Türk ve yabancı acentalar arasında çok sayıda iş birliği anlaşmasının yapılması öngörülüyor. Turizmde dönüşüm sürecine katkı sunmayı amaçlayan Kaçkar Turizm Fuarı, yatırımcı ilgisini bölgeye çekerek ekonomik kalkınmayı desteklemeyi ve sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı hedefliyor.

TGA ve Discover Kaçkar Sunumlarıyla Turizm Vizyonu Masaya Yatırıldı

Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı’nın ikinci günü, turizmde tanıtım, pazarlama ve destinasyon yönetimi konularının ele alındığı TGA ve Discover Kaçkar bilgilendirme sunumuyla başladı. TGA Etkinlik ve Ağırlama Müdür Yardımcısı Deniz Yimsel ile TGA Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı, Türkiye’nin uluslararası turizm stratejileri, hedef pazarları ve özellikle spor turizminin gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı. Sunumlarda, Türkiye’nin marka değerini artırmaya yönelik tanıtım faaliyetleri, global iş birlikleri ve farklı turizm segmentlerine yönelik geliştirilen projeler katılımcılarla detaylı şekilde ele alındı. Spor turizminin yükselen bir alan olduğuna dikkat çekilirken, bu alandaki yatırımların ve organizasyonların destinasyonlara sağladığı katkılar vurgulandı.Programın devamında söz alan Discover Kaçkar Proje Direktörü Naciye Ceylan Şensoy ise, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası arenada daha görünür kılmayı hedefleyen Discover Kaçkar projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.