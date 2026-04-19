Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, 10 bin kişiyi ağırladı

Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, yaklaşık 16 ülkeden 150’ye yakın turizm acentasının katılımıyla kapılarını açtığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Rize ve Artvin Valiliklerinin himayelerinde, Rizem Kültür ve Turizm Derneği’nin destekleriyle 17-18 Nisan tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi.

Rize Sahil Parkı dolgu alanında, 6 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan fuar; 160’a yakın seyahat acentesi ve otel işletmecisi ile yerli ve yabancı 400’e yakın sektör temsilcisini bir araya getirdi. Katılımcılar, Kaçkar Dağları eteklerinde yürütülen turizm projeleri ve bölgedeki turizm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen B2B görüşmeleri, sektör paydaşları arasında yeni iş birliklerinin kapısını aralarken, Türkiye’nin önde gelen turizmcileri de konferans salonunda düzenlenen panellerde bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor turizmi çadırı ise fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından biri oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER VE KÜLTÜREL DENEYİMLER

Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, sektörel buluşmaların yanı sıra ziyaretçilere kültürel ve eğlenceli deneyimler de sundu. Fuar alanında kurulan stantlar, Karadeniz’in özgün atmosferini yansıtan etkinliklere sahne oldu. Evcil atmaca kuşlarının stantlarda verdiği pozlar, Laz rallisi araçları, mısır unu değirmenleri ve simülasyon oyunları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu unsurlar, ziyaretçilere bölgenin kültürel zenginliğini yakından tanıma fırsatı sundu.

SPOR TURİZMİ VURGUSU VE BÜYÜK ÖDÜL

Fuarın en dikkat çeken noktalarından biri, “Spor turizmi geleceğidir” temasıyla yer alan Türkiye Motosiklet Federasyonu standı oldu. İki gün boyunca devam eden ödüllü yarışma, ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile Ohvale Türkiye iş birliğinde düzenlenen yarışma sonunda talihli Buğrahan Sapdüzen büyük ödülün sahibi oldu. Elektrikli motosiklet kazanan Sapdüzen’e ödülü; Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Ölmez ile Rize Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk tarafından takdim edildi.

SEKTÖR VE ZİYARETÇİLERDEN TAM NOT

Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı, güçlü katılımı, kurulan iş birlikleri ve sunduğu zengin etkinlik içeriğiyle hem sektör temsilcilerinden hem de ziyaretçilerden tam not aldı. Fuar, bölgenin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtma hedefi doğrultusunda önemli bir organizasyon olarak öne çıktı.

RİZE VALİ YARDIMCISI KURT: ŞEHRİMİZİN TURİZMİNE BİR NEBZE NEFES ALDIRDIK

Fuarı değerlendiren Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, “Binlerce turizm profesyoneli ve on binlerce ziyaretçiyi fuar kapsamında ağırladık. İlimiz için çok güzel bir kazanım oldu. Rizemizin turizmini çeşitlendirmeyi ve sürdürülebilirliğine katkı koymaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar olan geri dönüşler olumlu ve şehrimizin turizmine bir nebze nefes aldırdık.” dedi. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk’da “Özellikle B2B görüşmeleri çok yoğun ve katılım konusunda ilgi gördü. Amacımız iş bağlantılarının kurulmasıydı. Genel anlamda memnunuz ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

BURAK AVCI: FUARDA ON BİN KİŞİYİ AĞIRLADIK

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı, fuarın iki gün boyunca yaklaşık on bin ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, özellikle B2B görüşmelerin önemine dikkat çekti. Avcı, fuarın ilk gününde kurulan online randevu sistemi üzerinden B2B görüşmelerin planlı şekilde gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Fuara katılan seyahat acentaları ilk gün tüm stantları tek tek gezdi. Bu süreçte rehberlerimiz ve tercümanlarımız eşliğinde verimli temaslar kuruldu” dedi. Fuarın en kritik alanlarından birinin B2B görüşme alanı olduğuna vurgu yapan Avcı, “Aslında fuarın en önemli buluşma noktası B2B alanı diyebiliriz. Burada yapılan görüşmeler, fuarın gelecek yılki konseptini, kapsamını ve hedeflerini belirleyecek nitelikte” diye konuştu. B2B görüşmelerin fuarın ekonomik çıktısı açısından belirleyici olduğunu dile getiren Avcı, “Bu fuarın ticarete dönüşmesi, ekonomiye katkı sağlaması ve bölgemize değer katması en büyük hedefimiz. Fuar öncesinde 450 ila 600 arasında görüşme yapılmasını öngörüyorduk, ancak şu an bu sayının beklentinin üzerine çıktığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.