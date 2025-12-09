Euromonitor International’ın yayımladığı “Top 100 City Destinations Index 2025” listesinde Türkiye'den 2 şehir dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı. İşte listenin ilk 10'u
1 Bangkok
(30,3 milyon uluslararası seyahat)
Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Tayland'ın başkenti Bangkok yer aldı.
Açıklamaya göre yerel para biriminin güçlenmesi, güvenlik endişeleri ve artan bölgesel rekabetin yarattığı olumsuzluklara rağmen Bangkok, 30 milyon uluslararası varışla listenin ilk sırasında yer alıyor.
2 Hong Kong
(23,2 milyon)
Hong Kong, 2025 yılında uluslararası varışlarda %6 büyüme kaydederek ikinci sırada yer aldı.
Açıklamaya göre şehir önemli uluslararası futbol etkinliklerine ev sahipliği yapan Kai Tak Stadyumu'nun açılışıyla ziyaretçi akınına uğradı.
4 Makao
(20,4 milyon)
Makao, 2025 yılında ülkeye gelen seyahatlerin %14 artmasıyla en dinamik şehir olarak öne çıkıyor. Ziyaretçilerin yaklaşık %90'ı Çin ve Hong Kong'dan geliyor.
5 İstanbul
(19,7 milyon)
İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya genelinde 5’inci sırada yer aldı.
“İstanbul’un gastronomi, kültür-sanat etkinlikleri, uluslararası organizasyonlar ve dijital tanıtım alanlarındaki hareketliliği; Antalya’nın ise sezon boyunca güçlü talep gören turizm altyapısı, spor turizmi ve tesis kapasitesi bu yükselişte etkili oldu.
8 Antalya
(18,6 milyon)
Antalya listenin 8. sırasında yer aldı. Bir önceki yıla göre yüzde 8'lik yükseliş var.
Raporda, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi de dikkatleri çekti.