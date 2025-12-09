(19,7 milyon)

İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya genelinde 5’inci sırada yer aldı.

“İstanbul’un gastronomi, kültür-sanat etkinlikleri, uluslararası organizasyonlar ve dijital tanıtım alanlarındaki hareketliliği; Antalya’nın ise sezon boyunca güçlü talep gören turizm altyapısı, spor turizmi ve tesis kapasitesi bu yükselişte etkili oldu.