ARA
DOLAR
42,60
0,03%
DOLAR
EURO
49,60
0,18%
EURO
GRAM ALTIN
5747,46
-0,35%
GRAM ALTIN
BIST 100
11281,26
0,38%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • 2025'te dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri: 2'si Türkiye'den

2025'te dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri: 2'si Türkiye'den

Pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2025 yılına ait en iyi 100 şehir destinasyonu endeksini açıkladı.


2025'te dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri: 2'si Türkiye'den

Euromonitor International’ın yayımladığı “Top 100 City Destinations Index 2025” listesinde Türkiye'den 2 şehir dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı. İşte listenin ilk 10'u

1 Bangkok

Bangkok

(30,3 milyon uluslararası seyahat)

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Tayland'ın başkenti Bangkok yer aldı. 

Açıklamaya göre yerel para biriminin güçlenmesi, güvenlik endişeleri ve artan bölgesel rekabetin yarattığı olumsuzluklara rağmen Bangkok, 30 milyon uluslararası varışla listenin ilk sırasında yer alıyor. 

2 Hong Kong

Hong Kong

(23,2 milyon)

Hong Kong, 2025 yılında uluslararası varışlarda %6 büyüme kaydederek ikinci sırada yer aldı.

Açıklamaya göre şehir önemli uluslararası futbol etkinliklerine ev sahipliği yapan Kai Tak Stadyumu'nun açılışıyla ziyaretçi akınına uğradı. 

3 Londra

Londra

(22,7 milyon)
 

4 Makao

Makao

(20,4 milyon)

Makao, 2025 yılında ülkeye gelen seyahatlerin %14 artmasıyla en dinamik şehir olarak öne çıkıyor. Ziyaretçilerin yaklaşık %90'ı Çin ve Hong Kong'dan geliyor.

5 İstanbul

İstanbul

(19,7 milyon)

İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya genelinde 5’inci sırada yer aldı. 

“İstanbul’un gastronomi, kültür-sanat etkinlikleri, uluslararası organizasyonlar ve dijital tanıtım alanlarındaki hareketliliği; Antalya’nın ise sezon boyunca güçlü talep gören turizm altyapısı, spor turizmi ve tesis kapasitesi bu yükselişte etkili oldu.

6 Dubai

Dubai

(19,5 milyon)

7 Mekke

Mekke

(18,7 milyon)

8 Antalya

Antalya

(18,6 milyon)

Antalya listenin 8. sırasında yer aldı. Bir önceki yıla göre yüzde 8'lik yükseliş var. 

Raporda, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi de dikkatleri çekti.

9 Paris

Paris

(18,3 milyon)

10 Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

(17,3 milyon)
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL