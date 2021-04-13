Rusya’nın Türkiye uçuşlarını geçici süre askıya alma kararının yaklaşık olarak 414 milyon dolarlık tur paketini etkilediği belirtildi.

Rus Kommersant gazetesinin haberine göre Rusya’nın 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasındaki Türkiye uçuşlarını kısıtlaması kararı en az 533 bin Rus vatandaşının 32 milyar rublelik (413,5 milyon dolar) rezervasyonunu etkiledi.

Haberde “Tur şirketlerinin Ruslara alternatif destinasyonlar sunması gerektiği ancak bunun kolay olmayacağı” vurgulandı.

Sınırlandırma 15 Nisan-1 Haziran arası tarihleri kapsıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye’ye uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlama kararı alındığını belirtmişti. Golikova, basın toplantısında Rus otoritelerin Türkiye’de koronavirüs durumunu izleyeceklerini ifade etmişti.

Buna göre charter ve bazı tarifeli uçuşlar askıya alınacak. İstanbul ile Moskova arasında haftada iki kere yapılmakta olan uçuşlar devam edecek.

Açıklamaya göre yetkililer, tur operatörlerine söz konusu dönemde Türkiye’de tur satmamalarını tavsiye etti.

Rusya’daki yeni Kovid-19 varyantlarının çoğunun Türkiye ve Tanzanya’dan geldiği belirtilirken, Rusya aynı dönemde Tanzanya uçuşlarını da askıya aldı.

Koca: Sertifikasyon uygulamalarını görünce farklı yaklaşım içinde olacaklar

Rusya’nın Türkiye’ye salgın şartlarını gerekçe göstererek uçuşları askıya alması kararı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da gündemindeydi.

Sağlık Bakanı Koca, “Turizmin yoğun olduğu bölgelerdeki tedbirleri, sertifikasyon uygulamalarını gördüklerinde farklı yaklaşım içinde olacaklar.” dedi. (Bloomberg HT)