Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları 1.5 ay sınırlandırma kararıyla ilgili, “Mayıs ayında Rusların uzun tatilinde Türkiye’ye tatil için gelmelerini bekliyorduk. 700-800 bin civarında Rus misafiri ağırlamaya hazırlanıyorduk” dedi. Bağlıkaya, Nisan – 1 Haziran arasında planlanan tatillerin tamamen iptal olmayacağını bir bölümünün tarih ertelemeye gideceğini tahmin ettiklerini kaydetti.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’nın seyahat kısıtlamasına ilişkin Ekonomist’e değerlendirmede bulundu. Bağlıkaya, “Mayıs ayında Rusların uzun tatilinde Türkiye’ye tatil için gelmeleri bekliyorduk. 700-800 bin civarında Rus misafiri ağırlamaya hazırlanıyorduk” dedi.

Rusya’dan yapılan tavsiyenin destinasyon veya tarih değişikliği yönünde olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şunları söyledi:

“Ancak kısıtlama olsa da her zaman Türkiye, Rusların birinci tercihi olmuştur. Ramazan ayı sonuna kadar ülkemizde vaka sayılarının düşeceğini, Haziran itibariyle her şeyin normale dönmesini bekliyoruz. İki ülke arasında uçuşların kısıtlandığı 15 Nisan – 1 Haziran arasında planlanan tatillerin tamamen iptal olmayacağını bir bölümün tarih ertelemeye gideceğini tahmin ediyoruz.” diye konuştu.