Türkiye'de seyahatin rotasında yurt içi var

Uluslararası otel zinciri Hilton, 2025 Küresel Seyahat Eğilimleri raporunun en son bulgularını yayınladı. Ipsos tarafından yürütülen ve 13 ülkede 13.000'den fazla yetişkinin yanıt verdiği anket, seyahat motivasyonları, bütçe öncelikleri ve tercihlerindeki önemli eğilimleri ortaya koyuyor. Türkiye, yurt içi seyahatlere yönelik belirgin bir eğilim ve aile ihtiyaçlarını karşılayan deneyimlere yönelik belirgin bir tercihle öne çıkıyor.

Temel Seyahat Motivasyonları

Gezginler dinlenme ve yeniden enerjilerini toplama arzusuyla hareket etmeye devam ediyor. Bu arzunun, küresel katılımcıların neredeyse yarısının (%49) tatil seyahatlerinin temel nedeni olduğu belirtiliyor. Bunu arkadaşlarla ve aileyle kaliteli zaman geçirme ihtiyacı (%46) ve benzersiz deneyimler arayışı (%28) takip ediyor. Türk gezginlerin motivasyonları, tespit edilen küresel seyahat eğilimleriyle de uyum gösteriyor. Türk seyahatseverlerin %61'i boş zaman seyahatlerinin ana nedeni olarak dinlenme ve yeniden şarj olmayı planlarken, %42'si seyahatleri sırasında arkadaşları ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmeyi amaçlıyor ve %34'ü benzersiz bir deneyim yaşama arzusuyla motive oluyor.

Türkiye'de Yurtiçi Seyahatler Ağırlık Kazanıyor

Anket, Türk gezginler arasında yurt içi seyahatin tercih edildiğini ve 2025 yılında tatil amaçlı seyahat edenlerin %58'inin bunu sadece Türkiye sınırları içinde yapmayı planladığını ortaya koyuyor. Bu durum, tatil amaçlı seyahat edenlerin yaklaşık yarısının (%46) yalnızca kendi ülkelerinde kalmayı planladığı küresel eğilimlerle örtüşüyor. Buna karşılık, Singapur, BAE ve Almanya gibi bölgelerden seyahat edenlerin uluslararası seyahate daha güçlü bir eğilimi olduğu görülüyor.

Bütçe Öncelikleri: Konfor ve Mutfak Lezzetleri

Bütçe ayırma noktasında, Türk gezginler harcamalarında otellere (%58) ve yemek deneyimlerine (%46) öncelik veriyor. İlginç bir şekilde, katılımcıların %70'i otelde evde olduğundan daha iyi uyuduğunu belirterek seyahat seçimlerinde konforun önemini vurguluyor. Tatil söz konusu olduğunda uykunun da önemli bir faktör olduğu ortaya çıkıyor; Türklerin çoğunluğu (%72) tek başlarına uyurken en güzel uykuyu tatil seyahatleri esnasında uyuduklarını belirtiyor.

Aile Dostu Seyahat

Tatil amaçlı seyahat eden Türklerin yarısından fazlası (%53) 2025 yılında çocuklarıyla birlikte seyahat etmeyi planlıyor ve tüm Türk gezginlerin %43'ü herkesin ihtiyaçlarını karşılayan aile dostu seçeneklerin çok önemli olduğunu düşünüyor. Bulgular, çocukların ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre tasarlanmış unutulmaz seyahat deneyimleri yaratmaya yönelik ciddi bir kararlılığı ortaya koyuyor. Çocuklarıyla seyahat edenler arasında her beş Türk gezginden ikisi (%39) her zaman özellikle çocukları için kalıcı anılar yaratacak destinasyonlar seçtiklerini söylerken, bu oranın dünya genelinde %29' olduğu görülüyor.

Ayrıca, bu gezginlerin %75'i çocuklarının ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına özel olarak hitap eden seyahat noktalarını seçerek her seyahatin küçük çocuklarının tercihlerine göre uyarlanmasını sağlıyor. Çocuklarla seyahat edenlerin %74'ü seyahat programlarını çocuklarının en çok keyif aldığı şeylere göre planlıyor.

Canlı Eğlence Tutkusu

Anket, Türk gezginlerin canlı müzik ve eğlenceye olan ilgisini ortaya koyuyor. Türk gezginlerin %39'u bir otel barı seçerken canlı eğlence ve canlı bir atmosfere sahip bir mekânın en önemli unsur olduğunu belirtiyor ki bu oranın, tüm diğer katılımcı ülkelerle karşılaştırıldığında en yüksek seviyedeki oran olduğu görlüyor. Ayrıca, %36'sı çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleriyle motive oluyor ve bunun genel deneyimlerini geliştirdiğini öne sürüyor. Bu tespitler, Türk gezginlerin beklentilerini karşılamada hem eğlence hem de çeşitliliğin önemini vurguluyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkan Yardımcısı ve Başkanı Simon Vincent, “Önde gelen bir küresel konaklama markası olarak, müşterilerimiz için en önemli şeyin harika bir konaklama olduğunu biliyoruz” dedi. “2025 Trendleri Raporumuz, dinlenmenin ve yeniden enerji toplamanın seyahat etmek için birincil motivasyonlar olmaya devam ettiğini ve aile ve arkadaşlarla nostaljik destinasyonları keşfetmenin yükselişte olduğunu gösteriyor. Hilton, misafirlerimizin seyahat etmek istediği her yerde, her durum için olağanüstü konaklamalar sunmaya kendisini adamıştır. Tabii ki tüm bunlar, misafirlerimizin dünya çapındaki 8.000 otelimizden herhangi birinde beklediği güler yüzlü ve güvenilir hizmetle de destekleniyor.”

Hilton 2025 Trendleri Raporu'nun tamamını okumak ve Türk gezginlerin dünya genelindeki gezginlerle karşılaştırmasını görmek için rapor adresi ziyaret edilebilir.