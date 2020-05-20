Şirket, pandemi sonrası seyahat ile ilgili bakış açılarını öğrenmek üzere 10 bin kişinin katıldığı bir tüketici anketi gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 62’si bu yaz için mutlaka bir tatil planladıklarını belirtti. Bu yıl tatil planı yapmayan yüzde 38’lik kitlenin ise ana problemi mevcut salgın. Bunların yüzde 87’si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını söylüyor…

Kovid-19 salgını nedeniyle, hayatımızda birçok şey değişti. Karantina sürecinde dünyada hareketlilik dururken turizm hareketleri de durdu. Bu süreçte tatillerini önceden planlayanların bir kısmı tatillerini iptal ederken bir kısmı da ötelemeyi seçti. Türkiye’nin önde gelen seyahat acentelerinden biri olan Jolly, bu süreci ve sonrasını değerlendiren bir toplantı düzenledi. Şirket, 10 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen tüketici anketi ile de Türk turistlerin önümüzdeki dönemdeki tatil eğilimlerini de ortaya koydu.

10 HAZİRAN’DA İÇ TURİZM HAREKETLENECEK

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 10 Haziran itibariyle iç turizmde konaklamaların başlayacağını 28 Haziran itibariyle hareketlenmenin artmasını beklediklerini, yurtdışı paket turların ise eylül itibariyle başlayacağını öngördüklerini söylüyor.

Türkiye’de yaklaşık 8 milyon kişinin turizmde iç Pazar hareketliliği yarattığına dikkat çeken Vardar bu rakamın bu yıl 6 milyonda kalmasını belirtti.

Pandemi sonrasında kültür turlarına daha da ağırlık vereceklerini, 27 farklı şehirden hareket eden 68 farklı programları olduğunu belirten Vardar şu bilgileri veriyor:

“Bu sayıyı 54 şehirden hareket eden 113 farklı programa çıkartıyoruz. Burada misafirlerimizin sağlığı için tur kapasitelerini 45’ten 22 koltuğa küçülttük. Tüm tur programlarımızda açıkhava programlarının zamanlarını artırdık, otobüs içinde geçirilen zamanlamalara limitler getirdik. Tüm araçlarımızın hijyen standartlarına göre güne başlamadan önce hijyenik dezenfeksiyonu yapılacak. Tüm misafirlerimize tur esnasında kullanmaları için hijyen setleri de hazırladık.”

Büyük gruplarla seyahat etmek istemeyen aile ve arkadaş grupları için 6 ve 12 kişilik butik deneyimler yaşayabilecekleri tur programları geliştirdiklerini de belirten Vardar şöyle devam ediyor:

“Anadolu’daki operasyonlarımız dahil her ilde günübirlik gezi turları ve doğa yürüyüşü programları hazırladık. Birlikte çalıştığımız otel partnerlerimiz de ciddi çalışmalar içindeler. Burada farklı konsept hazırlıkları içindeyiz, önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Ayrıca uçak yolculuğu tercih etmeyen misafirlerimiz için özel transfer paketleri de hazırladık. Bu araçlarımız ve şoförlerimiz her sefer öncesi tüm hijyenik kontrollerden geçerek misafirlerimizin gönül rahatlığıyla seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağlayacaklar.”

TATİL PLANLAYANLAR ÇOĞUNLUKTA

Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ise Jolly misafirleriyle gerçekleştirdikleri 10 bin kişilik tüketici beklenti anketinin sonuçlarını paylaştı. “Hepimiz uzun zamandır evlerimizdeyiz ve artık hepimizin daha güzel günler hayal etmeye ihtiyacı var. Misafirlerimizin yüzde 62’si bu yaz için mutlaka bir tatil planladıklarını belirtti. Bu yıl tatil planı yapmayan yüzde 38’lik kitlenin ise ana problemi mevcut salgın. Bu misafirlerimizin yüzde 87’si salgının etkilerinin azalması durumunda tekrar tatil planı yapacaklarını söylüyor.

Farklı tatil türü eğilimlerinde geçen seneye göre artışlar olmakla birlikte hala misafirlerin yönelimi yüzde 60 ile yurtiçi otel konaklaması şeklinde seyrediyor. Yüzde 20’lik kesim yurtiçi kültür turlarına gitmeyi planladığını belirtirken, yurtdışı turuna çıkmayı planlayanların oranı beklendiği gibi yüzde 7 ile bu yıl normalin altında seyrediyor. Villa kiralama, karavan gibi alternatif yöntemlere talebin artmaya başladığını gözlemlemekle beraber bu yöntemleri tercih eden tüketicilerimizin toplamı hala ancak yüzde 6’larda. Çoğunluk iyi hizmet alabileceği, hijyen önlemlerinden emin olabileceği, geniş açık hava kullanım alanlarına sahip otel konaklamalarını tercih ediyor.

Ulaşım konusunda ise misafirlerimizin yüzde 45’i seyahate kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edeceklerini belirtirken, uçak seyahati gerçekleştiririm diyenlerin oranı yüzde 34.

TATİL SÜRESİ KISALMADI

Otel konaklamalarında bölge seçimi olarak ağırlık yine Ege ve Akdeniz’de. Misafirlerin yüzde 50’si Akdeniz, yüzde 44’ü Ege, geri kalan misafirler ise Karadeniz ve Marmara bölgelerini tercih edeceğini belirtti. Tatil sürelerinde bir kısalma gözlemlemediklerini belirten Develioğlu, misafirlerin yüzde 45’inin 5 ila 7 gün arasında tatil yapmayı planladıklarını aktardı.

Yurtiçi otel konaklaması tercih eden misafirlerin yüzde 38’i tatil köyü yüzde 22’si ise yine geniş alanlarından faydalanabileceklerini, resort otelleri tercih edeceklerini belirtirken, bu sene misafirlerin yüzde 22’si daha küçük ve sakin butik otellere gideceklerini belirtti. Tatil için zamanlama olarak ise misafirlerin yüzde 19’u seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte Haziran’da tatile çıkmayı planladıklarını belirtirken, yüzde 31’i Temmuz, yüzde 35’i ise Ağustos ayını tercih edeceğini dile getirdi. Misafirlerin yüzde 15’i ise tatillerini Eylül ve sonrasına planladıklarını söyledi.

Misafirlerin tatilleri için otel seçimi yaparken kararlarını etkileyecek faktörlerin başında yüzde 25 ile otellerin hijyen sertifikaları ve dezenfeksiyon uygulamaları geliyor. Misafirlerin yüzde 18’i tesislerin yüzde 50 kapasite ile çalışmasının önemine değinirken, yüzde 16’sı a la carte yemek opsiyonunun kararlarında etkili olacağını söylüyor. Yüzde 22’lik kesim geniş açık hava alanların önemli bir kriter olduğunu belirtirken, otelin araçlarıyla ulaşacakları yakın bir bölgede olmasının önemli olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.

KÜLTÜR TURLARI ÖZLENDİ

Kültür turlarına çıkacaklarını belirten misafirlerin ise yüzde 54’ü tarihi kültürel geziye katılmak istediklerini, yüzde 30’u deniz tatili içeren bir tur, yüzde 13’ü ise Açıkhava doğa yürüyüşü turlarına katılmak istediklerini söyledi. Kültür turu kararında önemli konular ise yüzde 28 ile konaklama yapılan otelin hijyeni, yüzde 23’ü ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu, yüzde 20 tur programının daha çok Açıkhava ve doğa aktivitesi, yüzde 14’ü ise programın deniz aktiviteleri içermesi şeklinde belirtildi. Bu yıl yurtdışına gitmeyi planlayan yüzde 7’lik kesimin ise yüzde 77 ile hala ilk tercihi Avrupa olarak görülüyor.