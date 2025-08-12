Exxen ve Exxen Spor üyelik ücreti ne kadar? (2025)

Exxen, Acun Medya tarafından kurulan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan dijital içerik platformu. Exxen, çeşitli özgün içerikleriyle biliniyor. Exxen Spor ise özellikle Türk takımlarının Avrupa maçlarını verdiği dönemlerde ilginin arttığı platformlardan. Exxen ve Exxen Spor 2025 yılı itibarıyla çeşitli üyelik paketleri sunuyor. 10 Şubat 2025 itibarıyla Exxen ve Exxen Spor abonelik ücretleri şöyle:

EXXEN ABONELİK ÜCRETİ

Exxen, kullanıcılarına iki ana üyelik seçeneği sunmaktadır:

Reklamlı Aylık Exxen Paketi: Aylık 219,00 TL

Reklamsız Aylık Exxen Paketi: Aylık 309,00 TL

Reklamsız paket, kullanıcıların içerikleri kesintisiz bir şekilde izlemelerini sağlıyor. Reklamlı paket ise daha uygun fiyatlı ancak içerik aralarındaki reklamlarla izleme deneyimi sunuyor.

EXXEN SPOR ABONELİK ÜCRETİ

Exxen, spor içeriklerine ilgi duyan kullanıcılar için ExxenSpor paketini sunmaktadır. Bu paket, Exxen ana paketine ek olarak sunuluyor ve şu şekilde fiyatlandırılıyor:

Reklamsız ExxenSpor Paketi: Aylık 499,00 TL

Bu paket, Exxen ana paketinin 219,00 TL'lik ücretine ek olarak reklamsız paket için 90,00 TL ve ExxenSpor için 190,00 TL ödemeyi gerektiriyor.

NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Üyelik sırasında 7 günlük ücretsiz deneme süresi seçeneğinden faydalanabilirsiniz. Deneme süreci taahhüt içermiyor. Ancak üyeliğinizi iptal etmezseniz, deneme süresi sonunda ücretli aboneliğe geçiş yapılır. Exxen Spor içeriğini izlemek içinse paketi yükseltmek gerekiyor.

Üyelik İptali Nasıl Yapılır?